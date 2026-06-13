Перечислены лайфхаки для подготовки к выпускному

Приближается пора выпускных. Зачастую праздник обходится по цене 40–50 тысяч рублей за человека — это стоимость недели отпуска. «Вечерняя Москва» разобралась, можно ли сэкономить.

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Фотографы, рестораны, ведущие, наряды... Уже с этим неполным списком сумма выходит приличная. И если выпускника подготовить к празднику немного легче, то для девушек добавляются еще траты на прическу и макияж.

— Если вопрос с затратами на место проведения еще можно решить общими усилиями родительского совета, прийти к какому-то бюджетному решению, то с нарядом уже придется сложнее, — отмечает автор интернет-блога про моду и покупки Валерия Болотова. — Первый и самый надежный совет — готовиться заранее. Чем ближе даты выпускных, тем выше будут цены на платья, костюмы и другие принадлежности. А если подготовить сани летом не вышло? — Удобно, если есть возможность перекупить что-то у тех, чей выпускной состоялся раньше, — рассказывает Валерия. — Многие задешево перепродают платья или украшения сразу после мероприятия, потому что те не вписываются в ежедневный гардероб.

Прическу и макияж тоже можно сделать практически даром — найти начинающего специалиста, который собирает портфолио. На многих курсах для визажистов или парикмахеров также набирают моделей. Так можно бесплатно или за символическую сумму прихорошиться к выпускному.

При подготовке к празднику важно также прислушаться и к самим ребятам. Многим выпускникам хочется пышного торжества по случаю окончания учебы, но часто их ожидания отличаются от понимания родителей о празднике. Не надо выделять отдельный бюджет для диджея или ведущего с конкурсами, если ребята просто хотят пообщаться друг с другом и послушать свою музыку. А если девушка сама может сделать себе макияж и прическу или ей поможет с этим подружка, то не нужно наседать с услугами визажиста. Самое главное — слушать выпускников, ведь это именно их праздник.

ДРУГИЕ ЛАЙФХАКИ

Не стоит недооценивать секонд-хенды. Можно собрать бюджетный образ даже в стиле ретро и винтаж. В интернете много примеров нарядов, собранных в секонд-хенде;

Все чаще отказываются от фотосессии и дорогих альбомов — ведь фотографии давно хранятся в цифровом виде, а многие могут сделать хорошие снимки и на смартфон;

В социальных сетях можно заметить и другую тенденцию: вместо фотографа ребята предпочитают арендовать фотобудку (или сразу локацию с ней). Получается более бюджетно, и печатные снимки остаются на память;

А если девушка планирует весь праздник пробыть в платье «в пол», то можно не только позаботиться о бюджете, но и о комфорте. Удобную спортивную обувь не будет видно за длинным подолом. Она не ударит по бюджету, и ноги не устанут от танцев.

В 2026 году школьные выпускные становятся не только праздником прощания с детством, но и настоящим модным событием. Главный тренд — это свобода самовыражения и отказ от шаблонных образов. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Михаила Ковшова, какие наряды для выпускного вечера в тренде в этом году.