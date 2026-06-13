Психотерапевт рассказал, как отучить ребенка ругаться матом

То, что дети ругаются матом, уже не вызывает удивления у взрослых — нецензурная лексика слышна повсюду: на улице, в магазинах, кафе, транспорте и даже в школе.

© Unsplash

Как объяснил в интервью "РГ" психотерапевт и научный консультант клиники для подростков "Терапия" Сергей Мартынов, для подростков ругательства становятся способом проявления сепарации от родительских правил и запретов, а также демонстрацией принадлежности ко взрослому миру. Однако часто они выносят такие манеры общения и нецензурную лексику из собственной семьи, копируя поведение родителей. Именно там формируется лексический запас ребенка, привычки и способы реагирования, включая проявления вербальной агрессии.

Что же делать, как объяснить растущему человеку, что матерщина может стать препятствием в общении?

Сергей Мартынов: Сначала важно договориться о том, что использование мата — это недостойное поведение. Объяснить это нужно четко и логично. Одним из ключевых аргументов может быть то, что мат прерывает мышление человека. Регулярное использование нецензурной лексики может привести к снижению интеллекта, а следовательно, человек начинает глупеть, что для современного подростка не кажется соблазнительной перспективой.

Далее наиболее эффективными могут оказаться игровые формы обучения. Например, когда подросток произносит матерное слово, вы можете предложить ему заменить его на более литературные и точные слова. Это не только украсит речь, но и поможет подростку осознать примитивность использованных им выражений.

Можно ввести игровые штрафы. Это могут быть физические упражнения, лишение каких-то ежедневных бонусов. Хорошо работают чек-листы с опцией "день без мата", где ребенок получает вознаграждение за соблюдение правила.

Важно обращать внимание на возможность замены мата на цензурную речь, что будет способствовать развитию словарного запаса. Чтение классической литературы, посещение театров и культурных событий также могут обогатить речь подростка.

Но читать классику сегодня даже не ругающегося матом подростка не заставишь…

Сергей Мартынов: Все равно важно говорить о негативном отношении к использованию мата — вода камень точит. И сочувствие к проблеме может сыграть свою роль: например, сказать ребенку, что нецензурная лексика вызывает у вас неприятные визуальные представления, ассоциации и это неуместно в контексте описываемого тобой события.

Приведу смешной пример из жизни: на днях по дороге в клинику я шел мимо магазина парфюмерии. Оттуда вышли две девчонки лет 15, которые обсуждали новый аромат, используя нецензурное слово женского рода. Я подумал, что, если бы они понимали смысл сказанного, наверное, так бы не сказали, ведь получилось точно не то, что они имели в виду.

Использование мата — это яркий способ выразить эмоции, так обычно считает народ?

Сергей Мартынов: Но бессознательно такие слова и лексические смыслы воздействуют на психику, даже если человек четко не определяет, что именно обозначается этими словами — половые органы, непрестижные профессии или интимные процессы. Тем самым беседа опускается до уровня "ниже пояса", и это мешает вернуть ее на ступень абстрактного мышления и творческого восприятия.

Не стоит надеяться, что проблема с детским матом решится сама собой. Важно уделять время и усилия на воспитание, развитие и адекватную социализацию подростка. В психотерапии существуют специальные методы, направленные, например, на освоение социально приемлемых способов отреагирования гнева и управления эмоциональным состоянием таким образом, чтобы не прибегать к обсценной лексике для выражения своих импульсов.