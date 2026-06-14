Психолог рассказала, как сохранить баланс между отдыхом ребенка и дисциплиной

Психолог Елена Архангельская заявила, что летом родителям важно сохранять разумный баланс между отдыхом ребёнка и мягкой дисциплиной.

В беседе с сайтом kp.ru она отметила, что после учебного года мозгу ребёнка нужно восстановление, поэтому не стоит превращать каникулы в продолжение школы. При этом, по словам психолога, три месяца безделья тоже не лучший вариант: после первых двух — трёх недель отдыха можно постепенно возвращать небольшую занятость и режим дня.

Среди важных правил специалист назвала отказ от идеи идеальных каникул и сохранение контакта с ребёнком.

По её словам, отношения и доверие важнее очередного спора о телефоне, режиме или невыполненном задании на лето.

Архангельская также посоветовала ограничивать время в гаджетах, например до двух — трёх часов в день, и добавлять активности вне экрана: прогулки, спорт, общение с друзьями, чтение или творчество. Кроме того, родителям не стоит считать себя круглосуточным источником развлечений: скука может помочь ребёнку учиться организовывать своё время.

Ранее психотерапевт Александр Колмановский в разговоре с НСН заявил, что профессионализм психолога определяется не только образованием, но и личными качествами.