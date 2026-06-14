В Минздраве рассказали, как правильно организовать отдых ребенка летом

Летом ребенку доступно много активностей. О том, как организовать отдых с пользой для его здоровья, рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации для детей Российской детской клинической больницы Минздрава Ольга Симич.

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"Для качественного отдыха ребенку необходимы прогулки на природе, живое общение, времяпрепровождение с семьей. Даже привычная дачная жизнь, игры на свежем воздухе и меньшее количество информационной нагрузки могут оказывать выраженный восстановительный эффект", - приводит слова эксперта канал министерства в Max.

Особое внимание стоит уделить четкому и привычному распорядку дня, поскольку хаотичный режим ведет к раздражительности, эмоциональной нестабильности и нарушению сна.

Если у ребенка появится хронический недосып, это повлияет на его уровень тревожности и способность справляться со стрессом, предупредила Симич.