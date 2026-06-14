Какие породы собак подойдут для семей с детьми

Появление собаки в доме – ответственный момент, к которому должны быть готовы все члены семьи, и особенно дети. Какие породы идеально подойдут для таких пар, читайте в материале Москвы 24.

Знать характер

Фото: Сетевое издание m24.ru

Семья с детьми, которая хочет завести собаку, должна учесть несколько факторов: особенности породы, материальное благополучие и желание каждого члена семьи, рассказал Москве 24 президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Особенно важна порода, которых насчитывается более 200. Каждую из них выводили для определенных целей: охрана, охота, декоративные функции. Исходя из этого, можно примерно представить характер собаки, ее размеры и нюансы в воспитании и дрессировке», — Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России.

Также важно понимать, сможет ли ребенок ладить с псом, кормить, принимать участие в дрессировке, выгуливать и удерживать на поводке, учитывая размер. Не рекомендовано заводить крупные охранные породы, которые выводились для защиты территории или собственности. Например, среднеазиатская (алабай), кавказская и немецкая овчарки, мастиф, кане-корсо и ротвейлер, предупредил эксперт.

"Все эти собаки довольно крупного размера, они могут проявлять выдержку и жесткую охрану. Например, агрессивно защищать еду. Также они требуют постоянного внимания взрослого человека, дрессировки, воспитания и порой кинологического образования. Даже если такая собака уже имеется для конкретных целей, ее контакт с детьми должен быть под присмотром взрослого", – уточнил кинолог.

Для ребенка не подойдут породы со сложным характером, такие как акита-ину, сибирские хаски, аляскинский маламут и далматины. Уражевский отметил, что за такими собаками тяжело ухаживать: они требуют повышенной активности, дрессировки и проявления физической силы из-за своих размеров.

"Из маленьких пород не совсем подойдет чихуахуа. Из-за своего сварливого и не всегда предсказуемого поведения они могут укусить ребенка", – добавил эксперт.

В список собак, которые можно заводить семье с детьми, входят пудели, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер, бигль, джек-рассел-терьер и таксы, перечислил Уражевский.

«В целом для семейной жизни подойдут охотничьи породы. Они столетиями выводились с главной целью – помогать. Они обладают веселым характером и хорошо контактируют с человеком, легко уживаются с детьми и подходят как для жизни в городе, так и за его пределами», — Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России.

Уражевский подчеркнул, что собака – это прекрасный компаньон для человека с самого детства. Ребенок научится ответственности и заботе, за счет тесного контакта получит хороший иммунитет, что поможет избежать аллергии во взрослом возрасте. При этом стоит придерживаться важного правила: маленькие дети не должны быть предоставлены на попечение животного ради безопасности обоих – всегда необходим контроль со стороны взрослого.

"Перед появлением собаки в доме для нее важно подготовить место проживания: пеленку, миски с водой и кормом, туалет, а также разнообразные игрушки. Важно понимать, что маленький щенок в доме – это еще один ребенок. Поэтому нужно соблюсти правила техники безопасности: убрать провода, острые предметы, которые легко проглотить. Щенку может причинить вред, например, детский конструктор", – отметил Уражевский.

Некоторые семьи предпочитают брать собак из приюта, как щенков, так и взрослых. Нужно с осторожностью подходить к этому вопросу: бездомная собака, как правило, выживала на улице, либо ее предки поколениями находились в свободных условиях, предостерег эксперт.

"Такую собаку бывает тяжело приучить к выгулу, также она может воспринимать желание ребенка поиграть как нападение или попытку отобрать еду, поэтому требуется усиленный контроль", – добавил специалист.

Собаки, попадающие в дом, обязательно должны быть привиты. Для самых маленьких (до 2 месяцев) делается вакцина от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита, после 3 месяцев ставят прививку от бешенства (иногда в комплексе с другими) с соблюдением 3-недельного карантина, рассказал кинолог.

Начать с плюшевой собаки

Фото: Сетевое издание m24.ru

Решение завести собаку должен принимать взрослый: вся ответственность и последствия будут лежать на нем, подчеркнула детский психолог Елена Лосева в разговоре с Москвой 24.

«Даже если ребенок очень просит собачку и заранее проговаривается его зона ответственности за животное, нужно быть готовым к тому, что не все обязательства ребенок будет выполнять», — Елена Лосева, детский психолог.

Детей в возрасте 2–4 лет нужно подготовить к встрече с собакой. Например, можно купить плюшевого пса и рассказать, как правильно гладить, за какие части нельзя хватать. Далее стоит подключить просмотр мультфильмов и доступные познавательные ролики, рекомендовала психолог.

"Первая встреча собаки и ребенка должна пройти на нейтральной территории: у заводчика, в приюте, во дворе или парке, и длиться примерно 10 минут. Это позволит и ребенку, и животному спокойнее перенести знакомство", – отметила эксперт.

Детей, чувствительных к громким звукам, нужно знакомить с собаками постепенно. Например, сходить в гости к семье, у которой уже есть питомец, и попробовать поиграть или понаблюдать. Кроме того, важно обозначить ребенку правила: нельзя бить животное, кричать на него, дергать за разные части, кидать в него вещи или пытаться отобрать игрушки. В первое время нужно объяснять детям, где территория собаки и почему не следует ее там беспокоить, добавила специалист.

Если ребенок испугался, стоит выяснить причину его страха, а затем успокоить и на время прекратить контакт. Следующее взаимодействие нужно постараться провести в позитивной обстановке, заключила психолог.