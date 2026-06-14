Что делать, если ребенок получил травму в детском саду

Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получил годовалый мальчик в частном детском саду в Брянске. Владелец садика вместо извинений обвинил семью в вымогательстве денег и предложил 30 тысяч рублей, «чтобы не придавать истории огласку». Мама мальчика от денег отказалась и обратилась с заявлением в региональный СК, сообщает Shot. Может ли семья рассчитывать на компенсацию, если ребенок получил травму в детском саду, «Вечерняя Москва» спросила у эксперта.

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Как рассказал «ВМ» член Общественной палаты города Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов, в таких случаях следует:

обратиться в полицию с соответствующим заявлением;

провести экспертизу для определения степени тяжести повреждений (легкая, средняя, тяжкое телесное повреждение).

Если в ходе следствия выяснится, что ребенок получил травму по вине сотрудника детского сада, который ненадлежащим образом следил за детьми, из-за чего ребенок споткнулся, упал и получил травму, будет возбуждено уголовное дело и назначена денежная компенсация, размер которой зависит от тяжести повреждений. При этом к ответственности привлекут не только воспитателя, но и руководство детского садика, которое пыталось скрыть инцидент, — отметил собеседник «ВМ».

Но в случае если виновный не будет найден, ситуацию могут рассматривать в рамках Гражданского кодекса, подчеркнул Краснов.

Поскольку детский сад берет на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, мама мальчика может обратиться в суд с претензией о некачественном оказании услуг. В этом случае можно получить компенсацию за моральный ущерб, а также дополнительные средства на лечение ребенка в больнице. Сумма зависит от степени повреждений ребенка, — сообщил адвокат.

А в конце мая полиция начала проверку в элитном детском саду в Кызыле, где детям ставили уколы с неизвестным веществом в качестве наказания. Воспитательницу и ее помощницу уволили. Было возбуждено уголовное дело. Подробнее об этом — в материале «ВМ».