Как уберечь подростка от вредных привычек

Нарколог Василий Шуров рассказал, что подростки особенно уязвимы в период пубертата, когда гормоны сильно влияют на поведение. Об этом и многом другом специалист поведал в подкасте «Лепта», вышедшем на платформе 360.ru. По его словам, в это время падает авторитет родителей, появляется желание быть частью компании. Если рядом нет взрослых с хорошим примером, подросток может попасть в плохое окружение.

Чаще всего дети начинают курить, пить или пробовать запрещённые вещества не сами, а под влиянием друзей или старших. Сначала это неприятно, но их убеждают, что «потом понравится» и что так делают все.

Вредные привычки могут идти и из семьи. Если дома есть зависимый человек, дети видят неправильную модель поведения и могут повторить её во взрослой жизни. Поэтому важно не потакать зависимому, не «спасать» его постоянно и не решать за него проблемы, например, не выплачивать его долги. При этом стоит поддерживать лечение — чем раньше начать, тем легче справиться с зависимостью.

Иногда человек тянется к сигаретам или алкоголю, чтобы уйти от проблем, ответственности или создать себе ощущение личного пространства. Поэтому важно понять, почему появилась привычка и какую проблему она заменяет. Чаще всего в зависимость попадают те, кто пытается убежать от реальности.

Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал о том, что нарколог Шуров раскрыл, чем грозит пристрастие к валокордину.