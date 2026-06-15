Академик указал на две главные причины ожирения у детей

В России в последние годы продолжают активную борьбу с ожирением у детей. Избыточная масса тела стала большой проблемой, вызывая нарушения здоровья.

«Основных причин детского ожирения две – фаст-фуд и гиподинамия. Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты», – заявил РИА Новости главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Ожирение приводит к развитию у детей хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, диабету.

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