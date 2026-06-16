Специалист ответил, как определить у ребенка зависимость от телефона

Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана, клинический психолог Лилия Зайцева рассказала, что зависимость ребёнка от гаджетов можно заметить по его состоянию после экранного времени.

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«Если информация, которая поступает к ребёнку из виртуальной реальности, у него не усваивается, уже можно определить зависимость от гаджета. Даже если прошло 15 минут после того, как ребёнок посидел в телефоне или посмотрел мультфильм по телевизору, а у него меняется настроение, он возбуждённый, капризный, очень подвижный — это уже говорит о том, что информация не усваивается», — объяснила она в беседе с ИА «Татар-информ».

По словам психолога, родители должны дозировать экранное время. Она отметила, что примерно до семи лет у ребёнка нет ощущения времени, поэтому не стоит рассчитывать, что он сам поймёт, когда нужно отложить телефон.

Зайцева добавила, что резкие запреты могут привести к конфликту, особенно если взрослые долго не ограничивали гаджеты и решили изменить правила только в подростковом возрасте.

Она подчеркнула, что ограничения должны касаться всех членов семьи. Например, можно договориться не пользоваться телефонами за обеденным столом или после определённого времени суток.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что ребёнка не стоит отправлять в лагерь насильно: перед поездкой важно учитывать его желание, самостоятельность и психологическую готовность.