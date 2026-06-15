Нарколог подсказал, как защитить подростков от вредных привычек

Медицинский эксперт Василий Шуров детально разобрал психологические особенности подросткового возраста, влияющие на появление вредных привычек.

Во время гормонального кризиса у школьников и студентов происходит естественный процесс отделения от семьи, сопровождающийся резким падением авторитета родителей и острым желанием стать частью какого-либо молодежного сообщества, рассказал нарколог рамках тематического подкаста на платформе 360.ru.

Шуров подчеркнул, что самостоятельное решение попробовать токсичные вещества дети практически никогда не принимают — ключевую роль здесь играет давление со стороны старших приятелей или специфическое окружение. Первичная негативная реакция организма в виде кашля или слез подавляется уговорами сверстников. При этом эксперт добавил, что иногда инициаторами приобщения к зависимостям выступают неблагополучные родственники.

Особое внимание спикер уделил влиянию внутрисемейного климата на подрастающее поколение. Врач рекомендовал полностью дистанцироваться от алкозависимых членов семьи, чтобы дети не копировали деструктивную модель взаимоотношений в будущем. Близким следует поддерживать медицинское лечение больного, но полностью отказаться от выплаты его долгов, позволяя человеку остаться один на один с последствиями своих действий. Шуров резюмировал, что чаще всего пагубные привычки формируются у людей, стремящихся уйти от личной ответственности и реальности, а эффективность терапии напрямую зависит от своевременного начала лечения на ранних стадиях.