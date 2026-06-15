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Нарколог Василий Шуров назвал способы защиты подростков от вредных привычек

runews24.ru

Медицинский эксперт Василий Шуров детально разобрал психологические особенности подросткового возраста, влияющие на появление вредных привычек.

Нарколог подсказал, как защитить подростков от вредных привычек
© РИА Новости

Во время гормонального кризиса у школьников и студентов происходит естественный процесс отделения от семьи, сопровождающийся резким падением авторитета родителей и острым желанием стать частью какого-либо молодежного сообщества, рассказал нарколог рамках тематического подкаста на платформе 360.ru

Шуров подчеркнул, что самостоятельное решение попробовать токсичные вещества дети практически никогда не принимают — ключевую роль здесь играет давление со стороны старших приятелей или специфическое окружение. Первичная негативная реакция организма в виде кашля или слез подавляется уговорами сверстников. При этом эксперт добавил, что иногда инициаторами приобщения к зависимостям выступают неблагополучные родственники.

Особое внимание спикер уделил влиянию внутрисемейного климата на подрастающее поколение. Врач рекомендовал полностью дистанцироваться от алкозависимых членов семьи, чтобы дети не копировали деструктивную модель взаимоотношений в будущем. Близким следует поддерживать медицинское лечение больного, но полностью отказаться от выплаты его долгов, позволяя человеку остаться один на один с последствиями своих действий. Шуров резюмировал, что чаще всего пагубные привычки формируются у людей, стремящихся уйти от личной ответственности и реальности, а эффективность терапии напрямую зависит от своевременного начала лечения на ранних стадиях.