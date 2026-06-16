В ГД предложили ввести для родителей дополнительный отпуск

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней следует ввести для родителей несовершеннолетних детей, потери работодателей от такой меры компенсируются повышением лояльности, снижением текучки и укреплением репутации социально ответственного бизнеса, заявил ТАСС заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"Лето - пора школьных каникул. Дети ждут поездок, походов, совместного времени с родителями. А родители вынуждены отпрашиваться с работы за свой счет, брать дни без содержания или вовсе отказывать детям в общем отдыхе. Чтобы изменить эту ситуацию, я предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс: предоставить всем сотрудникам, имеющим несовершеннолетних детей, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней. Использовать эти дни можно только в летний период по выбору работника", - рассказал депутат.

У родителей школьников нет возможности отдыхать с детьми в сентябре или октябре - дети в школе, летом же у работающих родителей в запасе только общий ежегодный отпуск (28 дней), подчеркнул депутат.

"Его, как правило, хватает либо на одну поездку с детьми, либо на решение бытовых проблем. А ведь хочется и в лагерь свозить, и на море съездить, и просто дома побыть вместе. Дополнительные 5 дней - это возможность без ущерба для работы продлить семейный отдых, съездить на выходные за город, посвятить время ребенку", - отметил Панеш.

При этом работодатель теряет 5 рабочих дней в году от одного сотрудника, для крупной компании это потери в 0,5-1% от годового фонда рабочего времени, подсчитал он.

"Потери компенсируются повышением лояльности, снижением текучки и укреплением репутации социально ответственного бизнеса. Главная идея - стимулировать рождаемость через улучшение качества жизни семьи. Молодые семьи меньше боятся заводить второго и третьего ребёнка, если знают: государство даст дополнительное время на заботу о детях", - полагает парламентарий.

Главные условия: ребенок должен быть несовершеннолетним (до 18 лет), подчеркнул Панеш.