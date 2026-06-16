В ГД предложили ввести для родителей дополнительный отпуск до пяти дней летом
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней следует ввести для родителей несовершеннолетних детей, потери работодателей от такой меры компенсируются повышением лояльности, снижением текучки и укреплением репутации социально ответственного бизнеса, заявил ТАСС заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Лето - пора школьных каникул. Дети ждут поездок, походов, совместного времени с родителями. А родители вынуждены отпрашиваться с работы за свой счет, брать дни без содержания или вовсе отказывать детям в общем отдыхе. Чтобы изменить эту ситуацию, я предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс: предоставить всем сотрудникам, имеющим несовершеннолетних детей, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск до пяти календарных дней. Использовать эти дни можно только в летний период по выбору работника", - рассказал депутат.
У родителей школьников нет возможности отдыхать с детьми в сентябре или октябре - дети в школе, летом же у работающих родителей в запасе только общий ежегодный отпуск (28 дней), подчеркнул депутат.
"Его, как правило, хватает либо на одну поездку с детьми, либо на решение бытовых проблем. А ведь хочется и в лагерь свозить, и на море съездить, и просто дома побыть вместе. Дополнительные 5 дней - это возможность без ущерба для работы продлить семейный отдых, съездить на выходные за город, посвятить время ребенку", - отметил Панеш.
При этом работодатель теряет 5 рабочих дней в году от одного сотрудника, для крупной компании это потери в 0,5-1% от годового фонда рабочего времени, подсчитал он.
"Потери компенсируются повышением лояльности, снижением текучки и укреплением репутации социально ответственного бизнеса. Главная идея - стимулировать рождаемость через улучшение качества жизни семьи. Молодые семьи меньше боятся заводить второго и третьего ребёнка, если знают: государство даст дополнительное время на заботу о детях", - полагает парламентарий.
Главные условия: ребенок должен быть несовершеннолетним (до 18 лет), подчеркнул Панеш.
"Отпуск предоставляется одному из родителей по выбору семьи. Если оба родителя работают в одной организации, они могут разделить дни между собой или использовать их вместе. Если ребенок - инвалид, продолжительность дополнительного отпуска предлагается увеличить до 10 дней. Сегодня родителям детей-инвалидов и так полагаются 4 дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Для многодетных семей - увеличить до 7 дней. Я буду добиваться принятия этого законопроекта в Госдуме и призываю коллег поддержать инициативу", - заявил депутат.