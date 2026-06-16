В Яндекс Go выяснили, сколько аккаунтов могут принадлежать детям

Аккаунты 143 тыс. пользователей самокатов в "Яндекс go" направили на дополнительную проверку возраста с помощью фотоконтроля. Это поможет выявить профили, которые могут принадлежать детям или подросткам, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"С начала сезона аренды самокатов в 2026 году в "Яндекс Go" запросили дополнительное подтверждение возраста у 143 тысяч пользователей. Для этого сервис применяет технологию фотоконтроля - она помогает выявлять аккаунты, которые могут принадлежать детям или подросткам. Тем, кому назначили проверку, нельзя арендовать самокаты до подтверждения возраста. Такой механизм позволяет ограничивать доступ к сервису для несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, из 143 тыс. пользователей, которым назначили проверку возраста, 112 тыс. еще не предоставили документы, поэтому пока не могут арендовать самокаты. Свои фото и снимки документов прислали 31 тыс. пользователей, из них 23 тыс. не смогли подтвердить, что им уже есть 18 лет, и потеряли доступ к сервису. Еще 8 тыс. прошли проверку и снова могут арендовать самокаты.

Больше всего запросов на фотоконтроль получили пользователи в Москве - 31 тыс. человек, в Санкт-Петербурге - 17 тыс. Также такие проверки часто назначались в Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

Как объяснили в "Яндексе", технология фотоконтроля анализирует поведение пользователя в кикшеринге, в том числе нарушения правил сервиса - например, неправильную парковку или проезд по пешеходному переходу без спешивания. Поводом для проверки также могут стать обращения жителей с фото- или видеоматериалами, где самокат передан лицам младше 18 лет. Чтобы пройти фотоконтроль, нужно загрузить селфи и снимок паспорта, если совершеннолетие не подтвердится, доступ к аренде закроют. Вернуть его можно после повторного прохождения фотоконтроля с подтверждающими документами, отметили в компании.