Стало известно, сколько российские школьники тратят на выпускной

Треть одиннадцатиклассников тратят на выпускной наряд больше 20 тыс. рублей
Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного онлайн-школой «100балльный репетитор» и сервисом CDEK.Shopping.
Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее: 51% начинают поиски за два-три месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года.
Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики (39%) и маркетплейсы (38%). Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
При этом наряд для одиннадцатиклассников в среднем обходится дороже: 35% выпускников 11-х классов отдали за него свыше 20 тыс. рублей, а среди девятиклассников такую сумму потратили только 18%.
Исследование показало, что выпускники проявляют заметный интерес к зарубежным нарядам: 51% с удовольствием заказали бы выпускной образ из другой страны, а еще 14% предпочли бы лично поехать за границу на примерку. При этом лишь 19% школьников полностью устраивает ассортимент в их городе.
Самые популярными зарубежными брендами среди выпускников стали: Zara (15%), Massimo Dutti (10%), Valentino (7%), Uniqlo (5%), Versace (4%), а также Dior (5%), BOSS (5%), Twisted Tailor (4%), Emporio Armani (3%), ASOS (3%).