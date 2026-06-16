Стало известно, сколько российские школьники тратят на выпускной

Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного онлайн-школой «100балльный репетитор» и сервисом CDEK.Shopping.

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Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее: 51% начинают поиски за два-три месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года.

Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики (39%) и маркетплейсы (38%). Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

При этом наряд для одиннадцатиклассников в среднем обходится дороже: 35% выпускников 11-х классов отдали за него свыше 20 тыс. рублей, а среди девятиклассников такую сумму потратили только 18%.

Исследование показало, что выпускники проявляют заметный интерес к зарубежным нарядам: 51% с удовольствием заказали бы выпускной образ из другой страны, а еще 14% предпочли бы лично поехать за границу на примерку. При этом лишь 19% школьников полностью устраивает ассортимент в их городе.

Самые популярными зарубежными брендами среди выпускников стали: Zara (15%), Massimo Dutti (10%), Valentino (7%), Uniqlo (5%), Versace (4%), а также Dior (5%), BOSS (5%), Twisted Tailor (4%), Emporio Armani (3%), ASOS (3%).