Хирург объяснил, как грудные импланты влияют на беременность

Грудные импланты в большинстве случаев не становятся препятствием для беременности и кормления грудью. Однако отсутствие проблем во многом зависит от способа проведения операций и особенностей организма самой матери. Об этом газете «Известия» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова.

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«Правильно установленные силиконовые имплантаты обычно не нарушают структуру железистой ткани и протоков молочных желез, то есть безопасны. Состав грудного молока не зависит от наличия имплантатов. Современные материалы инертны и не проникают в кровоток или молоко при целостности оболочки имплантата», — объяснила врач.

Специалист подчеркнула, что главным условием для успешного грудного вскармливания является сохранность млечных протоков. Самым безопасным считается размещение импланта под грудной мышцей. Благодаря такой установке удается минимизировать воздействие на ткани молочной железы и протоковую систему.

Однако, по словам хирурга, беременность и кормление при наличии грудных имплантов могут сопровождаться некоторыми осложнениями, в числе которых снижение выработки молока, болезненные ощущения в груди, мастит и лактостаз. Помимо этого, гормональные изменения и увеличение объема груди могут отразиться на положении имплатнтов и внешнем виде молочных желез.

Эксперт посоветовала беременным и кормящим женщинам регулярно наблюдаться у врача, контролировать свой вес, а также пользоваться поддерживающим нижним бельем.

Психолог, мета-когнитивный коуч Елена Диринько до этого говорила, что некоторые женщины откладывают рождение ребенка из-за изменения жизненного сценария или отсутствия надежности в отношениях с партнером. Сейчас многие девушки стремятся получить образование, построить карьеру, обрести финансовую устойчивость и лучше понять себя, а только потом стать матерью.