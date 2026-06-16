Как могут наказать родителей за недосмотр за детьми

Эксперт Дмитрий Костин в беседе с РИАМО заявил, что в России за безответственное отношение к собственным детям для родителей предусмотрена уголовная и административная ответственность.

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По словам спикера, ответственность как таковая наступает лишь при ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, что предусмотрено КоАП РФ.

Эксперт уточнил, что уголовная ответственность, в свою очередь, может наступить в двух случаях, а именно в той ситуации, если родители заведомо оставили ребенка в опасности, либо если пропажа связана с жестоким обращением с ребенком.

В издании обратили внимание на то, что в летний период число пропавших детей увеличивается, поскольку во время каникул ребята больше времени проводят на улице, сами ездят по городу, ходят гулять с друзьями, а родительский контроль зачастую ослабевает.