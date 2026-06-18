Родители жалуются на жесткие условия приема в десятый класс

В России наблюдаются ужесточения при поступлении в 10-й класс, сообщают «Известия» со ссылкой на родители учеников.

Даже одна тройка, полученная на экзамене, становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы. По словам экспертов, в 2026 году около 70% девятиклассников отправятся в техникумы и колледжи. В прошлом году этот показатель составлял 63%, хотя еще несколько лет назад не превышал 50%.

Как заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, в России ежегодно растет число девятиклассников, которые продолжают обучение в колледжах и техникумах, а не в школе. По ее словам, обычно из пяти-шести девятых классов делают только два десятых. При этом бюджетные места в учреждениях среднего профессионального образования ограничены, а стоимость контракта эквивалентна учебе в региональном вузе — 150–200 тыс. рублей в год.

Сегодня стало намного сложнее поступить в 10 класс, так как сверху дана установка — ориентировать людей идти получать среднее специальное образование (СПО). Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.