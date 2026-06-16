Как проследить за безопасностью детей в Сети

Важно, чтобы ребёнок был «откровенен».

Необходимо научить его с осторожностью относиться к новым знакомствам в интернете и объяснить, что создать фейковый профиль в соцсетях крайне просто. Таким советом кандидат психологических наук Александр Невеев поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Чтобы в конкретной семье не допустить этого [вербовку детей в преступную деятельность — прим. ГМ], всё, что нужно, — это максимальное внимание к ребёнку, сделать так, чтобы он был откровенен. Если ребёнок постоянно в смартфоне, то рано или поздно какие-то сетевые манипуляторы на него выйдут. Большинство детей, конечно, понимают, что случайно забежавшая к ним на страничку девочка или мальчик должны находиться под подозрением, что общаться всё-таки нужно и тем более делиться чем-то своим только с людьми, которых ты ещё знаешь и в реальной жизни. У нас как-то уж слишком молодые люди погружены во всю эту атмосферу. Это очень плохо. Все должны понимать, что сымитировать в интернете очень легко и создать личность. То есть один какой-нибудь человек, сотрудник специальной службы, чья деятельность посвящена одурачиванию людей через интернет, может на одного человека создавать 50-60 профилей».

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