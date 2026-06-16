В Индии женщина продала собственную дочь из-за финансовых трудностей

В Индии полиция задержала женщину за продажу двухмесячной дочери за 50 тыс. рупий, сообщает Times of India. Инцидент произошел в индийском округе Тирупаттур. Два месяца назад 35-летняя С. Джабина, имеющая мужа-инвалида Шабира, родила девочку. Знакомый Рашид А. убедил ее продать ребенка для преодоления финансовых трудностей. 20 мая Рашид заплатил Джабине 50 тыс. рупий (38,2 тыс. рублей) и забрал ребенка себе. Когда Шабир расспросил жену о пропавшем ребенке, она дала противоречивые ответы, а затем обратилась к приятелю с просьбой его вернуть, но он лишь проигнорировал женщину. Тогда она подала заявление в полицию. Правоохранители восстановили схему продажи и установили личности посредников и покупателей. Выяснилось, что Рашид передал младенца своему другу-водителю. Тот через связи в местной больнице вышел на женщину, чей родственник знал бездетную пару — 33-летнего Сатиша и 27-летнюю Харини, которые и выкупили ребенка. По факту торговли детьми возбудили дело. Арестованы мать малыша, покупатели, а также иные участники сделки, всего - шестеро человек. Расследование продолжается.