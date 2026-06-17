ЕГЭ без срыва: инструкция по выживанию для выпускников и их родителей

Июнь - время главного школьного марафона. Экзамены, бессонные ночи, горы учебников и тонны стресса. В этой гонке за баллами выпускники часто забывают о самом главном инструменте - собственном организме. Как помочь мозгу работать на полную мощность, не свалиться от переутомления и сохранить нервную систему, рассказывают эксперты "Российской газеты".

Четыре кита здоровья выпускника

Можно выделить четыре ключевых элемента, без которых успешная сдача экзаменов становится лотереей: сбалансированное питание, режим дня, полноценный сон и физическая активность, говорит доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова. Все они взаимосвязаны: сбой в одном звене тянет за собой остальные.

"Пропускать приемы пищи не следует, так как длительные перерывы вызывают выброс гормона стресса кортизола, который негативно влияет на память и способность к концентрации", - предупреждает Козьякова.

Что есть, чтобы думать: рацион для мозга

Меню выпускника должно строиться по принципу "медленного топлива". Быстрые углеводы (сладости, газировка) дают кратковременный всплеск энергии, за которым следует резкий спад и усталость. Вместо этого в тарелке должны быть:

Белки (рыба, яйца, творог, курица, индейка, бобовые) - строительный материал для нейронов и стабильный эмоциональный фон.

Сложные углеводы (овсянка, гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб) - равномерное поступление глюкозы без скачков инсулина.

Полезные жиры - омега-3, содержащиеся в жирной морской рыбе, орехах, семечках, оливковом и льняном масле.

Витамины и минералы - особенно железо, цинк и витамин С (поддерживают иммунитет и когнитивные функции).

"Режим питания должен быть стабильным, необходимо придерживаться трех основных приемов пищи (завтрак, обед, ужин) с двумя перекусами, выдерживая интервалы в четыре-пять часов", - продолжает Козьякова.

Доцент кафедры иностранных языков Финуниверситета Лариса Микаллеф добавляет: для поддержки нервной системы особенно важны магний (снижает стресс и улучшает сон) и витамины группы B (участвуют в работе нервной системы и концентрации внимания).

Рыба - главный продукт экзаменационного сезона

Оба эксперта сходятся во мнении: рыба - незаменимый продукт в период интенсивной умственной нагрузки. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе, сельди, тунце, палтусе и морском окуне участвуют в работе нервных клеток, поддерживают память, внимание и устойчивость к стрессу. Кроме того, рыба богата витаминами D и B12, а также цинком и селеном, которые укрепляют иммунитет.

Оптимальная норма - 100-150 граммов рыбы 1-2 раза в неделю. При этом стоит ограничить соленую, копченую и вяленую рыбу (избыток соли) и избегать видов с низким содержанием полезных жиров, таких как пангасиус и тилапия. Альтернативой омега-3 могут служить морские водоросли и льняное семя.

Режим дня: сон - не роскошь, а оружие

Эксперты единодушны: в период экзаменов спать нужно не менее 8 часов. Недосып ухудшает память, внимание и концентрацию - именно то, что критически важно на ЕГЭ. При высоких умственных нагрузках рекомендуется даже увеличить продолжительность сна на час.

"Перед экзаменами важно не менять привычный режим сна", - предупреждает Микаллеф. Нарушение циркадных ритмов за несколько дней до экзамена может стоить нескольких баллов на тесте.

Движение и паузы: как не "закипеть"

Мозг не может работать без перерыва постоянно. Каждые 30-40 минут занятий необходимо делать короткие паузы. А после 40-50 минут умственной работы следует сменить деятельность на физическую - пройтись, сделать зарядку, просто размяться.

Физическая активность (прогулки, легкие тренировки) повышает уровень эндорфинов, снижает стресс и помогает бороться с усталостью. Это не "потеря времени", а вложение в продуктивность.

Для снятия острого напряжения эксперты советуют дыхательную гимнастику, медитацию или йогу. Это помогает успокоить нервную систему перед важным днем.

Примерное меню: просто и эффективно

Лариса Микаллеф предлагает базовую схему питания на экзаменационный период:

Завтрак: каши, яйца, сыр, цельнозерновой хлеб, орехи или авокадо.

Обед: крупы, овощи, куриная грудка или рыба.

Ужин: творог, йогурт и фрукты.

Перекусы: несладкие йогурты, сыры, орехи, протеиновые батончики, фрукты, сухофрукты, немного темного шоколада.

Важно: питьевой режим. Мозг на 80% состоит из воды, и даже легкое обезвоживание замедляет нервные процессы, вызывает усталость и головные боли. Воду следует пить небольшими порциями в течение всего дня.