В Госдуме предложили давать семьям сто часов бесплатных услуг няни в год

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Свое обращение парламентарий направил на имя вице-премьра РФ Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости. Воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал государственных услуг либо органы социальной защиты населения. Такая помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Согласно инициативе, к работе в рамках программы могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. Автор инициативы уверен, что эта мера снизит нагрузку на родителей и позволит избежать психологического выгорания.