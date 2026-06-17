Какой второй язык родители стали чаще выбирать для детей

Треть россиян (31%) видят китайский язык важной частью образования своего ребенка. Из них 13% готовы выбрать его в качестве основного иностранного языка, а еще 18% — как дополнительный навык наряду с английским. Таковы данные опроса онлайн-школы иностранных языков, которые есть в распоряжении ТАСС.

Главной причиной интереса к китайскому родители называют усиливающееся влияние Китая на мировую экономику — так ответили 42% участников. На втором месте уверенность в будущем: 37% опрошенных считают, что знание языка поможет ребенку сохранить конкурентоспособность и востребованность. Еще 32% связывают изучение китайского с лучшими карьерными перспективами и преимуществом на рынке труда.

Кроме того, 18% респондентов полагают, что китайский язык развивает мышление и память, 14% воспринимают его как престижный навык, а 12% мотивирует возможность жить или работать в странах Азии. Интерес к китайской культуре и традициям отметили 5% опрошенных.

Рост интереса к китайскому языку отражает изменения в запросах семей на образование, помимо традиционного английского, родители все чаще ориентируются на компетенции, которые могут повысить конкурентоспособность детей на международном рынке труда в долгосрочной перспективе. Расширение этого интереса может повлиять и на рынок образовательных услуг: растущий спрос на специалистов со знанием восточных языков стимулирует развитие новых программ и усиливает значение языковых компетенций как фактора будущей профессиональной востребованности.В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 родителей детей школьного возраста.