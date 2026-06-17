Чем кормление под мультики грозит ребенку

Кормление ребенка под мультики может привести к опасным последствиям - перееданию, расстройствам пищевого поведения и даже разрушению эмоциональной связи в семье. О том, что делать, если это уже вошло в привычку, рассказала диетолог Наталья Динуллина.

Прикорм - это важный этап формирования пищевых привычек, так как ребенок знакомится с разными продуктами, учится чувствовать вкусы, ароматы и текстуры. Если он будет отвлекаться на экран, то перестанет замечать вкус пищи, и процесс будет нарушен, сказала врач в разговоре с aif.ru.

"Ребенок не чувствует насыщения и несет привычку переедать во взрослую жизнь", - добавила Динуллина.

Также у ребенка может сложиться вредная ассоциация: прием пищи - это развлечение. В дальнейшем ему будет сложно сосредоточиться только на еде без внешнего стимула, что в результате приводит к расстройствам пищевого поведения.

Помимо этого, семейное времяпрепровождение в гаджетах во время еды отнимает возможность совместных посиделок и повышения эмоциональной сплоченности.

"Это лишает детей важного опыта - видеть лица родителей, слышать их голоса, чувствовать себя частью семьи. А ведь именно за обеденным столом часто рождаются самые теплые воспоминания и формируются доверительные отношения", - считает Динуллина.

Аппетит зависит от нескольких факторов: прорезывания зубов, физической активности и т.д. Кроме того, в 2-3 года дети становятся более избирательными в еде, что абсолютно нормально, поэтому родителям не нужно паниковать и пытаться накормить ребенка любой ценой, сказала диетолог. По ее словам, многое зависит от примера взрослых.

"Если вы требуете от ребенка убрать телефон за столом, а сами отвечаете на рабочую почту, он вам не поверит. Дети учатся на вашем примере, а не на нравоучениях", - отметила собеседница издания.

Она рекомендует повышать заинтересованность ребенка в приеме пищи: например, можно привлечь его к процессу приготовления или вместе сходить в магазин.

Кроме того, стоит позволить ребенку иметь свой вкус (к примеру, многие дети не любят мясо и творог) и не заставлять доедать.