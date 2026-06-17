Названо слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие", хотя контекст ("в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней") был очевиден. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

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"В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово "преддверие". То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: "в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев", "в преддверии выходных дней". Это свидетельство того, что орфография находится в прямой зависимости от того, насколько высок уровень лексического запаса наших обучающихся. Это вопрос о том, что надо больше читать, расширять свой лексикон речевой средой, в которой наш экзаменуемый пребывает", - сказал Дощинский журналистам.

Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06, а количество высокобалльников (от 61 балла) увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.