Татьяна Буцкая ответила, почему в России запретили вейпы

Татьяна Буцкая заявила НСН, что теперь каждый, кто продает или «угощает» ребенка вейпом, должен знать, что он нарушает закон.

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН выразила надежду, что принятый закон о запрете вейпов в ближайшее время радикально снизит употребление детьми и подростками этой опасной вещи.

«Нам пришлось принять федеральный закон о защите детей от ужасных, но таких привлекательных снаружи вейпов, чтобы каждый, кто продаёт их подросткам, и те, кто угощает ими подростков, как конфеткой, понимали, что они нарушают закон. За этим нарушением следует наказание, поэтому я очень надеюсь, что мы сейчас увидим, как на наших глазах сократится потребление этой продукции нашими детьми», — рассказала она.

В России активизируются меры по ограничению оборота вейпов и электронных систем доставки никотина. В июне 2026 года Государственная Дума приняла закон, наделяющий регионы правом вводить полный запрет на розничную продажу таких устройств и сопутствующих жидкостей. Реализация этих полномочий ожидается с 2027 года. Ранее отдельные субъекты Федерации уже выдвигали инициативы по ограничению реализации данной продукции.

Ключевым стимулом для ужесточения регулирования стала растущая популярность вейпов среди молодёжи и сопряжённые с этим угрозы для здоровья. Согласно результатам опроса 2026 года, полный запрет продажи вейпов в России поддерживают 74% респондентов.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы приняли закон, который наделяет регионы РФ полномочиями по запрету вейпов. Документом предусмотрено, что региональные власти могут ввести запрет в любой момент в период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».