Подростки «подсели» на острую закуску латяо

В Ростове-на-Дону и других российских городах у подростков незаметно набрали популярность острые закуски латяо - сушеные переработанные мясные или соевые палочки в агрессивном соусе из жгучего перца. Продукт полюбили как школьники, так и студенты, пишет «Южный федеральный».

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Юношеский максимализм приводит к игнорированию предупреждения врачей о том, что регулярный прием подобной пищи приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом и гастриты с язвами могут оказаться не самым печальным исходом такой приверженности.

Журналисты издания опросили на улицах Ростова-на-Дону подростков и выяснили, что они слабо представляют состав латяо. Вкус им очень нравится, а единственную проблему они видят в том, что хочется больше пить воды. Некоторые понимают последствия, но гастрожелание побеждает разум. Большинство не знают, из чего «сделано» латяо и они называют его просто «китайской штукой».

Опрос продавцов показал, что наиболее активно латяо покупают в послеобеденное время, когда как раз заканчиваются уроки в школах. Следующий пик падает на вечер. Причем подростки часто покупают сразу по несколько штук - до десяти. Основные покупатели - подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Взрослые латяо практически не покупают.

По мнению экспертов, употребление подобных продуктов ведет не только к проблемам с ЖКТ, но и к нарушению обмена веществ. В заботе о здоровье подрастающего поколения необходимо сделать выводы и принять какие-то меры.