Врачи обвинили маркетологов в зависимости детей от вейпов

Маринэ Гамбарян раскрыла НСН, что вейпы созданы таким образом, чтобы быстрее вызвать привыкание у детей, отсюда и всевозможные сладкие вкусы этих опасных игрушек.

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Почти 80% школьников пробовали электронные сигареты, так как их реклама выглядит очень привлекательно для детей, а вот зависимость формируется всего через полгода. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

«Сегодня регулярно курят примерно 12% школьников. Среди девочек этот показатель составляет 17,4%, среди мальчиков — 15,8%. Это высокий уровень. Практически 70–80% школьников пробовали электронные сигареты и другие системы нагревания табака. Причина — в очень агрессивном маркетинге этих продуктов со стороны табачной индустрии. Она делает всё, чтобы вовлечь в никотиновую зависимость именно молодёжь, начиная с подростков. Производители создали продукцию, которая воспринимается как нечто безобидное — например, как конфета с ароматом сладкого и мягкого пара. Подросток даже не осознаёт, что вдыхает. Поэтому он может поглощать колоссальное количество отравляющих веществ. Эти системы сконструированы так, чтобы вызывать быстрое привыкание у детей. Вейпы могут сформировать зависимость за полгода — тогда как для развития аналогичной зависимости от обычных сигарет обычно требуется шесть‑семь лет», — отметила она.

В России усиливается регулирование оборота вейпов и электронных систем доставки никотина. В июне 2026 года Госдумой принят закон, предоставляющий регионам право устанавливать полный запрет на розничную реализацию указанных устройств и сопутствующих жидкостей с 2027 года. Ранее ряд субъектов Федерации уже инициировал меры по ограничению продажи данной продукции.

Основной причиной ужесточения нормативного регулирования послужила растущая распространённость вейпов среди молодёжи и связанные с этим риски для здоровья населения. Данные опроса 2026 года свидетельствуют о том, что 74% респондентов выступают за полный запрет продажи вейпов на территории страны.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН выразила надежду, что принятый закон о запрете вейпов в ближайшее время радикально снизит употребление детьми и подростками этой опасной вещи.