Что такое фиджитал-спорт и чем он полезен для детей

Минпросвещения РФ планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу как вариативный модуль после апробации. В пилотном проекте уже принимают участие 59 школ. Что такое фиджитал-спорт и чем он полезен, «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера, физиолога Никиты Скрипника.

© Unsplash

Что такое фиджитал-спорт

Фиджитал-спорт — это своеобразное двоеборье, объединение соревновательной физической деятельности и киберспорта. Например, если это командная игра в Counter-Strike, то дети могут с тем же счетом доигрывать партию в лазертаге.

«Фиджитал-спорт — это соединение двух аналогичных видов и дисциплин с точки зрения цифровизации и физического воздействия на организм. Командная игра происходит не только в привычном месте за компьютером, но и переходит в полевые условия. К каждой из дисциплин фиджитал-спорта нужно готовиться отдельно, налаживать нервно-мышечные связи и командную игру. Это своеобразный триатлон, который объединяет в себе два вида спорта», — пояснил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что с точки зрения спортивной физиологии это такой же полноценный спорт.

«Все нервно-мышечные связи и тренировочные процессы в киберспорте поддаются объяснению и логически похожи на стандартные процессы классического спорта. Поэтому в данном виде фиджитал-спорт подразумевает прохождение условно-спортивных дисциплин», — рассказал Скрипник.

Чем полезен фиджитал-спорт

Фиджитал-спорт способствует умственному и физическому развитию детей. Им можно заниматься с раннего возраста — уже с четырех–пяти лет, заверил физиолог.

«Потому что эта дисциплина способствует общему развитию. Это доступно детям с раннего возраста. Фиджитал-спорт позволяет детям развивать свой соревновательный дух, работать в команде и развиваться физически. Часто бывает трудно мотивировать ребенка заниматься физически, потому что его удовлетворяют успехи в онлайн-играх. А фиджитал-спорт поможет родителям оторвать его от компьютера», — уверен Скрипник.

Однако важно учитывать, что фиджитал-спорстмены будут уступать в подготовке киберспортсменам, предупредил эксперт.

«Однозначно для детей такой вид физической и умственной деятельности важен, потому что они не будут большое количество времени сидеть за компьютером. Но с точки зрения отдельной киберспортивной дисциплины результаты у таких детей могут быть ниже. Например, если человек занимается профессионально велоспортом, то он не будет отличным триатлонистом. Потому что там кроме велосипеда есть другие дисциплины, в которых он не будет показывать отличные результаты. Классические киберспортсмены будут на голову выше, чем те ребята, которые занимаются фиджитал-спортом», — заключил собеседник «ВМ».

Также в России предложили снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Куда можно направить ребенка на подработку в таком возрасте и не лишает ли ранний труд детства — в материале «Вечерней Москвы».