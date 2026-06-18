Как защитить ребенка от интернет-мошенников: главные правила безопасности

Дети все раньше начинают пользоваться цифровыми сервисами. Электронная почта также становится для них привычным инструментом: с ее помощью можно восстановить доступ к игровому аккаунту, получать уведомления от различных сервисов, а в более старшем возрасте — отправлять преподавателям выполненные задания, регистрироваться для участия в олимпиадах и образовательных хакатонах. Вместе с этим растет и число угроз: злоумышленники активно используют различные уловки, рассчитывая на невнимательность и недостаточный опыт юных пользователей. Как защитить ребенка от интернет-мошенников, «Вечерней Москве» рассказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

Как дети и подростки вовлекаются в мошеннические схемы

По словам специалиста, через письма злоумышленники могут предлагать подарки и бонусы в онлайн-играх, сообщать о несуществующих выигрышах или предупреждать о якобы возникших проблемах с аккаунтом, побуждая перейти по ссылке и ввести личные данные.

Кроме того, сегодня мошенники все чаще пытаются использовать подростков не только как жертв, но и как участников своих схем, предупредил эксперт. Под видом легкого заработка несовершеннолетним могут предлагать зарегистрировать банковскую карту, аккаунт на маркетплейсе, учетную запись в онлайн-сервисе или оформить номер телефона, а затем передать доступ третьим лицам за вознаграждение.

— На практике такие предложения могут быть связаны с дропперством — использованием чужих счетов и аккаунтов для проведения незаконных финансовых операций. Подросток может не осознавать возможных последствий, считая, что просто помогает кому-то выполнить техническую задачу, — отметил Моряков.

Что такое сим-боксы и почему это опасно

Еще одна распространенная схема связана с поиском «удаленных помощников» для работы с сим-картами и телекоммуникационным оборудованием, рассказал собеседник «ВМ»:

— Подросткам обещают простой заработок за предоставление доступа к устройствам, через которые проходят звонки или сообщения. В действительности такие устройства могут использоваться в составе так называемых сим-боксов — специальных станций с большим количеством сим-карт, которые позволяют мошенникам массово совершать звонки и рассылки, скрывая свое местоположение.

Как защитить детей от мошенников

Моряков подчеркнул: ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним доступ к своим аккаунтам, банковским картам, номерам телефонов, учетным записям на маркетплейсах и других цифровых сервисах, даже если за это обещают деньги.

Главное средство защиты — регулярный диалог

Технические средства защиты эффективны только в сочетании с цифровой грамотностью. Родителям важно регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете, а не ограничиваться единичными предупреждениями. Ребенок должен понимать, что может обратиться за советом к взрослым, если получил подозрительное письмо, сообщение или предложение о заработке, отметил эксперт.

Особенно важно объяснить детям и подросткам, что нельзя:

переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;

сообщать кому-либо пароли и коды подтверждения;

скачивать вложения от неизвестных отправителей;

передавать доступ третьим лицам к своим аккаунтам (например, на почте), банковским картам и номерам телефонов, даже если за это обещают вознаграждение;

вводить персональные данные на сайтах, в подлинности которых есть сомнения.

Тренировать навык распознавания мошенничества на примерах

Раз в неделю показывайте 2–3 письма: настоящее, подозрительное и явно мошенническое. Предложите ребенку самостоятельно определить признаки обмана: необычный адрес отправителя, ошибки в тексте, давление на срочность, обещание приза или просьба перейти по ссылке.

Сделать чек-лист перед кликом

Ребенок должен привыкнуть задавать себе несколько вопросов:

знаю ли я отправителя;

выглядит ли адрес настоящим;

пытаются ли меня напугать или поторопить;

просят ли пароль или код подтверждения;

обещают ли приз, бонус или легкий заработок;

выглядит ли ссылка подозрительно.

Также стоит обращать внимание на ошибки в тексте, на необычные доменные имена и настойчивые просьбы выполнить действие как можно быстрее. Подобные признаки часто встречаются в мошеннических письмах и сообщениях. Если хотя бы один пункт вызывает сомнения, лучше не переходить по ссылке и посоветоваться со взрослыми.

Настроить дополнительно защиту

Дополнительную безопасность обеспечивают базовые настройки цифровой защиты:

двухфакторная аутентификация;

отдельные детские аккаунты;

функции родительского контроля;

фильтрация спама;

безопасный поиск;

ограничение установки приложений без разрешения взрослых.

Обсудить действия в случае ошибки

Не менее важно заранее объяснить ребенку, что делать, если он все же перешел по подозрительной ссылке или сообщил какие-либо данные. Ребенок должен знать: за ошибку его не будут ругать, а родители помогут решить проблему.

Ограничить доступ к платежным данным

Не привязывайте банковские карты к детским аккаунтам без подтверждения взрослого. В играх и магазинах включите запрос подтверждения на покупки взрослыми пользователями.

Проверять входящие письма вместе первое время

Если ребенок только начинает самостоятельно пользоваться электронной почтой, полезно первое время периодически просматривать вместе входящие сообщения и разбирать спорные ситуации. Это помогает сформировать привычку внимательно относиться к письмам и лучше понимать, какие признаки могут указывать на мошенничество.

— Помните, формирование цифровой грамотности сегодня становится такой же важной задачей, как обучение правилам дорожного движения или поведения дома и на улице. Доверительные отношения между родителями и детьми играют ключевую роль в профилактике интернет-мошенничества, — заключил Моряков.

Мошенники больше не просто звонят «из банка». Теперь они присылают видео с голосом вашего ребенка, созданное нейросетью, или оформляют на вас кредиты по телефону.

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