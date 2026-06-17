Учитель литературы призвала оставить разбор классики для школы, а на лето давать детям лёгкие книги

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Преподаватель русского языка и литературы московской школы №57 Елена Свиридова не советует перегружать школьников летом большим количеством произведений XIX века. По её убеждению, классику с устаревшей лексикой и глубоким подтекстом необходимо читать и детально разбирать в классе под руководством педагога, а не оставлять на самостоятельное освоение детям и их родителям.

Во время дискуссии в пресс-центре "Московского комсомольца", эксперт заявила, что попытка заставить подростка осилить дома "Евгения Онегина" или "Мёртвые души" без помощи учителя приводит к непониманию текста. Свиридова настаивает: школьная программа — это зона ответственности педагога, и сложные произведения должны изучаться в учебное время с комментированным чтением и разбором каждой главы. Летом же, по её мнению, дети должны читать то, что им интересно и понятно, чтобы не потерять любовь к книгам.

Учитель обратила внимание на проблему непонимания детьми устаревших слов. Современные подростки не знают значений многих архаизмов, и без объяснения учителя смысл искажается. Она подчеркнула, что родители, как правило, не могут квалифицированно помочь с разбором таких текстов, а требовать этого от семьи — неверно. В качестве альтернативы она предложила выдавать на каникулы книги по жанрам: фэнтези, приключения, антиутопии или детективы — то, что будет читаться легко и с удовольствием.

Свиридова также отметила, что даже при работе с мотивированными учениками очень много попадается детей, которые игнорируют традиционные летние списки. Она посоветовала родителям не запрещать гаджеты, а узнавать, что ребёнок делает в телефоне, — возможно, он уже читает литературу в цифровом формате.