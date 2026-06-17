Нужны ли родителям бесплатные няни

Семьям с детьми до трех лет предложили предоставлять 100 часов бесплатных услуг няни ежегодно. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предполагается, что семьи могли бы воспользоваться такой опцией через портал государственных услуг либо через органы социальной защиты населения. Как это будет работать и нужны ли российским родителям няни — в материале «Вечерней Москвы».

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Социальные няни уже есть

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой, государственная услуга «социальная няня» уже существует.

«Как минимум в 41 регионе России, где действуют меры дополнительной демографической поддержки, у семей с детьми есть возможность воспользоваться этой услугой», — сообщила собеседница «ВМ».

Обычно услуги социальной няни предоставляются семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это могут быть:

студенческие семьи;

семьи участников специальной военной операции;

матери или отцы, которые в одиночку воспитывают ребенка.

«Каждый регион сам решает, по какой схеме предоставлять социальных нянь гражданам. Но в среднем это от двух до пяти часов в день, до пяти раз в неделю и в течение шести месяцев, — уточнила Буцкая. — Если в семье больше трех детей в возрасте до трех лет, это может быть даже не одна няня. Так же как и при рождении двойни или тройни, условия обсуждаются индивидуально. Например, семье может быть выделено несколько социальных нянь».

Однако эксперт объяснила, что это не те няни, услуги которых можно найти в интернете.

«Социальные няни, которые предоставляются от регионов, — это сотрудники органов социальной поддержки. В таком случае семьи с детьми защищены государством, так как за ребенком будет ухаживать проверенный и обученный человек», — считает Буцкая.

По ее мнению, если другие регионы России также введут подобные меры господдержки, это положительно отразится на семьях с детьми, которые нуждаются в данной помощи.

«Однако уже сейчас в регионах, где есть эта государственная услуга, семьи получают 25 часов в неделю услуг социальных нянь. Это 100 часов в месяц. Поэтому мы лишь ухудшим ситуацию, если, согласно инициативе, услуга будет ограничена 100 часами», — добавила Буцкая.

«Рискуем доверить детей случайным людям»

Председатель Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец в беседе с «ВМ» отметила, что инициатива о 100 бесплатных часах с няней в год звучит актуально и социально ориентированно.

«Как мать четверых детей и правозащитник, я прекрасно понимаю, как молодым родителям нужна передышка, чтобы избежать эмоционального выгорания. Однако, как эксперт, я обязана посмотреть на эту меру трезво и сказать: в текущем виде это трудно реализуемо, — считает она. — Первый и главный вопрос — деньги. Обещать 100 часов бесплатного ухода, не имея просчитанного финансового механизма — значит создавать ложные ожидания у миллионов семей».

Второй критический вопрос, по мнению эксперта, — это кадры.

«Где брать этих нянь? Авторы инициативы предлагают привлекать сотрудников государственных и негосударственных организаций, прошедших спецподготовку и проверку. Однако у нас нет системы подготовки таких специалистов. Отправить к детям любого соцработника нельзя. Это должны быть люди с соответствующими навыками, знаниями, опытом и специальным образованием. Без внятной системы обучения, аттестации и контроля мы рискуем доверить самых маленьких россиян случайным людям», — подчеркнула Волынец.

Тем не менее подобная мера, безусловно, необходима российским семьям с детьми, уверена собеседница «ВМ».

«Но не в виде популистского лозунга, а как продуманная, поэтапная государственная программа. Сначала — пилотные проекты в регионах, четкий кадровый стандарт, понятный источник финансирования. И только потом — масштабирование на всю страну. Иначе мы просто создадим еще один неработающий "социальный сертификат" и разочаруем людей, которые действительно ждут помощи», — предупредила Волынец.

Психологический аспект

Как рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова, современным родителям, особенно семьям с маленькими детьми, жизненно необходима временная помощь. Однако рассчитывать на бабушек сегодня получается не всегда: многие из них ведут активную жизнь, заняты собственными интересами, посещают различные секции и кружки и зачастую не имеют возможности или желания помогать в воспитании внуков. Даже если такая возможность есть, ее часто оказывается недостаточно.

«В этом контексте инициатива по предоставлению каждой семье 100 часов бесплатной работы няни выглядит крайне актуальной. Такая поддержка со стороны государства, не зависящая от достатка семьи, позволила бы родителям почувствовать себя более свободными», — считает психолог.

По ее мнению, польза этой инициативы будет следующей:

у родителей появится время на себя и отношения. Например, они смогут сходить на романтическое свидание или просто отдохнуть. Это позволит им наполниться энергией и вернуться к родительским обязанностям «в ресурсе», чувствуя себя отдохнувшими;

Например, они смогут сходить на романтическое свидание или просто отдохнуть. Это позволит им наполниться энергией и вернуться к родительским обязанностям «в ресурсе», чувствуя себя отдохнувшими; снизится утомляемость и повысится уровень рождаемости. Когда родители не так сильно утомлены, они смелее решаются на рождение второго или третьего ребенка;

Когда родители не так сильно утомлены, они смелее решаются на рождение второго или третьего ребенка; появится особая поддержка для матерей-одиночек. Для женщины, которая растит детей без мужа, возможность оставить ребенка с няней — это зачастую единственный шанс найти время на себя, сходить к врачу или просто перевести дух.

«Возможность хотя бы ненадолго перепоручить заботу о детях профессионалу напрямую влияет на атмосферу в семье. Отдохнувшие родители снижают свою психологическую нагрузку, что является профилактикой послеродовой депрессии. У женщины исчезает чувство безысходности, появляется возможность планировать свою жизнь и различные мероприятия. В результате семья становится более здоровой и психологически наполненной», — объяснила Наумова.

Таким образом, данная инициатива не просто полезна, а необходима, уверена психолог. Она положительно скажется на благополучии родителей и создаст более здоровую и гармоничную атмосферу в семье.

Согласно статистике, в 2026 году нанимать нянь начали в 3,4 раза чаще, чем год назад. Одни платят 400 рублей в час, чтобы просто выспаться, не сорваться на ребенке и сохранить работу. Другие — полмиллиона в месяц, чтобы наследник с пеленок говорил на двух языках и обгонял сверстников в развитии. Как рынок нянь разделил общество на тех, кто выживает, и тех, кто инвестирует в будущее, разбиралась «Вечерняя Москва».