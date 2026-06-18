Детям хотят гарантировать комфорт и безопасность при участии в судебном процессе

Закон дает ребенку право быть заслушанным в суде, однако возникает немало вопросов относительно процедурного оформления этого: каким образом он должен быть выслушан и как суд учтет его мнение. В процессе доработки этих норм нужно прежде всего обеспечить детям психологический комфорт и безопасность при взаимодействии с судебными органами. Об этом 17 июня рассказали участники круглого стола в Совфеде по теме «Актуальные вопросы судебной защиты прав детей». Подробности — в материале «Парламентской газеты».

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Защитить в конфликтных ситуациях

Согласно Конституции, дети находятся под особой защитой государства, что подтверждается международно-правовыми обязательствами России. К ним относится Конвенция о правах ребенка, которая ориентирует все государственные органы и суды на безусловный приоритет его интересов при принятии любых решений, затрагивающих его права, свободы и законные интересы.

Судебная защита прав детей охватывает в том числе споры о месте жительства, порядке общения с родителями, темы опеки и попечительства, процедуры усыновления, а также защиту детей-инвалидов и несовершеннолетних, пострадавших от преступлений.

В то же время практика показывает, что, несмотря на достаточно развитую нормативно-правовую базу, в этой сфере остается ряд нерешенных вопросов и препятствий, заявил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Земцов.

«Среди нынешних проблем — отставание в обеспечении полноценного участия ребенка в судебных процессах, недостаточная эффективность исполнения судебных решений по делам, связанным с воспитанием и защитой прав несовершеннолетних, а также проблемы, касающиеся развития цифровых технологий и необходимости защиты прав детей в киберпространстве», — пояснил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что закон закрепляет право ребенка быть заслушанным в суде, однако возникают вопросы относительно процедурного оформления этого права: каким образом ребенок должен быть выслушан, как суд должен учитывать его мнение, как подготовить профессионально судей и специалистов, участвующих в таких делах.

«Бывают конфликтные ситуации между несовершеннолетним и его законными представителями — родителями, опекунами, другими родственниками. В таких ситуациях нужно доработать механизм защиты интересов ребенка. Здесь важно правильно оценить и учесть мнения детей, а также обеспечить их психологический комфорт и безопасность при взаимодействии с судебными органами», — отметил Земцов.

Новый алгоритм

Верховный суд издает пленумы и разъяснения, которые помогают судьям и государственным органам правильно применять законы и формируют стандарты в практике. Несмотря на это, многие принципы до сих пор еще законодательно не закреплены, сообщила судья второго судебного состава Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Татьяна Вавилычева.

«Важно не допускать формального подхода при рассмотрении дел, связанных с детьми. Все обстоятельства конкретной ситуации должны быть тщательно учтены. Ребенок, выступающий как слабая сторона в юридических вопросах, нуждается в особой правовой защите и внимании со стороны судебной системы и уполномоченных органов», — считает она.

По словам судьи, органы опеки и попечительства должны активнее участвовать в судебных разбирательствах и давать обоснованные мнения, базирующиеся на личных беседах и наблюдениях, а не только на объективных фактах или формальных выводах.

Когда ребенок достиг возраста 10 лет и более, его мнение считается обязательным для учета в решениях судов по вопросам определения места проживания, воспитания или ограничения в родительских правах. В более раннем возрасте (шесть-семь лет) дети все чаще умеют высказывать свои предпочтения, что важно иметь в виду, так как их мнение может значительно влиять на итоговое решение.