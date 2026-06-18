Как стресс может повлиять на зачатие ребенка

Длительный стресс способен серьезно повлиять на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, снижая вероятность естественного зачатия. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на гинеколога-репродуктолога, кандидата медицинских наук Татьяну Гвоздикову.

По словам специалиста, при хроническом эмоциональном напряжении в организме повышается уровень кортизола. Этот гормон может подавлять выработку гонадотропинов, которые играют ключевую роль в овуляции у женщин и созревании сперматозоидов у мужчин.

В результате у женщин чаще возникают ановуляторные циклы, когда яйцеклетка не созревает и не выходит из яичника. Как отметила врач, при постоянном стрессе частота таких циклов увеличивается примерно в полтора раза.

Гвоздикова также подчеркнула, что женщины, живущие в условиях длительного стресса, имеют почти на треть меньше шансов зачать ребенка в течение года. Дополнительным фактором риска становится депрессия, которая нередко развивается на фоне неудачных попыток забеременеть.

«И тут начинается замкнутый круг: трудности с зачатием провоцируют депрессию, а депрессия сама по себе сбивает с толку важнейшую гормональную ось гипоталамо-гипофизарную. Каждый третий-четвертый человек из этой группы сталкивается уже не просто с хандрой, а с клинически значимыми симптомами депрессии (40% женщин и 15% мужчин). И депрессия способна снизить вероятность успешного ЭКО на 20 33%», — Татьяна Гвоздикова, гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук.

Специалист отметила, что психологическое состояние оказывает гораздо более серьезное влияние на репродуктивную функцию, чем принято считать, поэтому при планировании беременности важно уделять внимание не только физическому, но и эмоциональному здоровью.

Ранее психолог рассказала, как избежать летней депрессии. Ключ к успеху грамотно выстроенный график отдыха и улучшение условий труда. По словам эксперта, сезонная связь лета с отдыхом создает особый психологический контекст. Когда за окном теплая погода и атмосфера каникул, необходимость оставаться в офисе провоцирует у многих сотрудников ощутимый эмоциональный дискомфорт.