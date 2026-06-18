Предложено создать ведомство для организации детского летнего отдыха

Федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, отвечающее за строительство стационарных и палаточных лагерей, нужно создать в РФ. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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«Призываю создать федеральное ведомство для организации детского летнего отдыха, которое будет отвечать за финансирование, строительство стационарных и палаточных лагерей», — сказал Миронов ТАСС.

Также такое ведомство могло бы отвечать за стандарты организации досуга, качества питания, считает депутат.

«Нужна системная работа, а это возможно только путем передачи всех вопросов от регионов на федеральный уровень», — добавил он.

Кроме того, отметил Миронов, необходимо ввести кешбэк и налоговые вычеты на покупку путевок в лагеря.