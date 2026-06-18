Как ЕГЭ влияет на здоровье школьников

После сдачи государственных экзаменов выпускники школ часто сталкиваются с различными проблемами со здоровьем, такими как нарушения сна, тахикардия и сбои в работе желудочно-кишечного тракта, сообщила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в интервью NEWS.ru.

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В июне одиннадцатиклассники переживают период ЕГЭ, который связан с высоким уровнем стресса. Причём он может затянуться и после экзаменов и выпускного вечера. Только 5% выпускников чувствуют уверенность, большинство испытывает тревогу и волнение, что мешает сосредоточиться и готовиться. Это вызывает не только психологический, но и физический дискомфорт.

Подготовка к ЕГЭ длится почти весь 11‑й класс и оказывает значительное влияние на здоровье детей. Взрослые должны быть внимательны к тревожным сигналам: утомляемость, трудности со сном, резкие перепады настроения.

ЕГЭ — это не только проверка знаний, но и стрессовое событие, требующее отдыха и восстановления. Важно следить за изменениями в состоянии подростков: постоянная усталость, бессонница, резкие перепады настроения, эмоциональность, когнитивные проблемы, обострение хронических заболеваний.

Постоянный стресс и умственное напряжение ослабляют организм, особенно нервную систему и иммунитет. Поэтому важно обеспечить поддержку и заботу, чтобы выпускники могли справиться с последствиями экзаменов и восстановиться.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде 21 школьник сдал первый ЕГЭ на 100 баллов: 1 июня выпускники 11‑х классов сдавали экзамены по истории, литературе и химии.