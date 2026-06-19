Семейный психолог дала пять советов родителям выпускников

В разгаре самый волнительный период в жизни российских 11-классников – процесс сдачи итоговых и вступительных экзаменов и самые стрессовые моменты – когда узнаешь свой результат по сданному предмету. Ведь от количества баллов зависит дальнейшая судьба, поступление в заветный вуз… Так считает подавляющее большинство детей и их родителей, и, вероятно, зря. Потому что, если не повезло, и получен не тот балл, на который школьник рассчитывал, жизнь не заканчивается. Об этом мы поговорили с семейным психологом Анастасией Климченко.

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Выпускники школ уже получили первые результаты по истории, русскому языку, химии, математике. Общее количество выпускников - 231 тыс. 895 человек. Пока что под завесой тайны остаются результаты по обществознанию, биологии, физике и другим предметам. 19 июня – последний день «егэшного» марафона и второй день для проведения испытаний по иностранным языкам и информатике. До 25 июня продлятся резервные дни. Все закончится 1 июля, когда станет известен результат по иностранным языкам (устная часть).

Это кажется диким и нелепым, но, к несчастью, в периоды сдачи экзаменов случаются трагедии с детьми, когда кто-то решается на крайний чудовищный шаг на фоне или волнений, или не тех баллов, на которые рассчитывали.

Так, в июне 2024 года одиннадцатиклассник из Москвы расстался с жизнью из-за страха не сдать экзамен. Подросток учился в православной школе и воспитывался приёмными родителями. Мать несчастного подростка рассказала, что он сильно переживал из-за предстоящих экзаменов, боясь не поступить в университет.

А в прошлом году в Новгородской области мальчик свел счеты с жизнью из-за проваленного экзамена по химии. Учился хорошо, мечтал стать врачом.

В каждой такой трагедии и родители, и учителя, и следственные органы пытаются разобраться, кто довел ребенка до такого психоза. Дети, которые хотят поступить в хорошие вузы, зачастую не в состоянии справиться со стрессом.

Как быть взрослым, как им разговаривать с детьми, чтобы избежать подобных трагедий? Чтобы у наших детей даже и мысли такой чудовищной не возникало, ведь впереди такая долгая, интересная жизнь, а экзамены – всего лишь эпизод ее! И всегда есть выход из любого провала. Об этом мы побеседовали с семейным психологом Анастасией Климченко.

– Действительно, мы не можем игнорировать тот факт, что экзамен по итогам обучения в школе – это серьезное испытание, - говорит она. - Это пограничное состояние в жизни подростка между завершением школьной истории и началом профессионального пути. Как будто бы мостик в будущее. Поэтому подготовка и сдача экзамена – это всегда напряжение, огромный скачок тревожности, колоссальные страхи, которые усиливаются неопределенностью, непониманием, что же будет дальше? И дети с этим справляются сложнее, чем взрослые.

– Какие задачи стоят перед взрослыми?

– Главная задача родителей – не добавлять неопределенности в эту ситуацию. В идеале, нужно иметь разные запасные варианты ситуации, если произойдет так, если так; «если ты не поступишь в институт, то мы сделаем то-то и то-то». То есть, нужно, чтобы были вектора как на развилке: направо пойдешь – туда попадешь, налево пойдешь – туда попадешь. Должны быть план А, план Б, план В – лучший вариант, средний вариант и самый плохой вариант. Они нужны, чтобы не оказаться в патовой ситуации, когда ты абсолютно не знаешь, куда идти и что делать. Такое состояние называется «фрустрацией», это когда человек не может достичь своей цели или удовлетворить какую-то потребность из-за препятствий. Это чувство глубокого разочарования, когда планы рушатся, а реальность не совпадает с ожиданиями. Из-за отсутствия необходимого опыта ребенок будто бы проваливается, зависает в этой ситуации… И если он не видит поддержки взрослого, не видит выхода и оказывается наедине с самим собой и со своими трудностями, то это огромные риски того, что ребенок совершит необдуманные поступки, как-то импульсивно себя поведет. Дети должны понимать, что они не одни, что им есть, на кого опереться, кому довериться. Второй момент – не возлагайте на ребенка слишком больших ожиданий, своих амбиций. Нужно четко разделять между тем – какой мой ребенок и какие у него перспективы, и тем, что я хочу. Исключите высказывания: «Я рассчитывала, что ты так-то сдашь, получишь столько-то баллов, туда-то поступишь». Подобные ожидания родителей, учителей, других взрослых давят ребенка как огромнейший пресс, потому что ему и так тяжело в своих собственных ожиданиях, в своей неопределенности, а если еще накладываются родительские ожидания, то ему вдвойне тяжелей. Третий момент, который может привести к срыву, – когда родители выбирают две крайности общения с ребенком в стрессовой ситуации: либо полная изоляция («Ну, ты там сам разберись, это твои проблем»), или, напротив, постоянное давление нравоучениями: «А я тебе говорил (говорила), а вот ты меня не слышал, и что теперь будет?». Четвертое. Родителям следует избегать монолога, лучше включать диалог с ребенком. Слушать, что он говорит, давать ему выговариваться. После стрессовой ситуации большинству нужно восстановиться, и каждый человек расслабляется по-своему: кому-то нужно поспать, кому-то – выговориться, кому-то нужно поплакать, а кому-то нужна поддержка друзей, и это тоже нормально. Потому что есть такие дети, которые предпочтут разговорам с родителями общение с друзьями. Кому-то, наоборот, нужны объятия, прикосновения мамы или отца, «побудь со мной» и тому подобное. Пятый момент: абсолютно точно нельзя унижать ребенка, использовать любые уничижительные формулировки. Они загоняют ребенка в угол, он ощущает беспомощность из-за заниженной самооценки и непонимание: а что мне делать дальше, если я такой уж плохой?..

Психолог подчеркнула в этой связи, что «экзамен не равно личность», экзамен – это просто определенный скрин знаний и даже незнаний, потому что экзамен – сложная система, которая не всегда показывает объективно интеллектуальные способности ребенка. Потому что на какие-то «белые пятна», если они остались в его знаниях, накладываются повышенная тревожность, неумение справиться со стрессовой ситуацией и разные другие факторы.

– Что вы еще посоветуете, чтобы родители внушали своему взрослому дитя?

– Если постигла неудача на экзамене, то это не значит, что ребенок не способен дальше выстраивать свою карьеру, добиваться успехов. Самая опасная вещь – когда родитель загоняет ситуацию здесь и сейчас, будто бы экзамен – это что-то решающее, будто бы важнее его нет ничего на свете. Тогда ребенок, закрывая главу учебника, понимает: будущего нет, если все плохо сложилось, если сложилось не так, как он ожидал или как родители от него ожидали. Поэтому, если что-то сложилось не так, родителям нельзя ни в коем случае говорить «все пропало», включать дополнительную тревогу детям. Еще один момент: не стоит обсуждать за спиной у ребенка его неудачи. Очень часто родители обсуждают между собой или с родственниками детей, а они это слышат. Допустим, вы с ребенком выстраиваете диалог и говорите: нет, нет, у тебя, все получится, мы в тебя верим, и тут же, обсуждая с другими взрослыми, говорите им противоположное по смыслу о нем. Таким образом вы все это обесцениваете, а ребенок вполне может о таком случайно узнать. В такой ситуации ребенок понимает, что он в одиночестве, и это усиливает его страхи, усиливает его тревожность и провоцирует те самые спонтанные, импульсивные намерения.

– В вашей практике были подобные вещи?

– Мне известны подобные случаи, но они не были связаны именно с результатами экзаменов. Хотя подготовка и сдача экзамена - это действительно мощнейший стресс, мощнейшая стрессовая ситуация. Кроме того, очень часто на экзамены накладываются еще и романтические отношения, первая любовь. Добавляется тревога за будущее отношений, потому что выбор вуза может предполагать разлуку с любимым или друзьями, и это тоже огромная трагедия для ребят в моменте. И очень может быть, что для каких-то ребят провал вовсе не связан с экзаменом. Возможно, для них гораздо существенней разлука с кем-то. И, если вы спрашиваете про мой опыт, то у меня была ситуация, когда девочка импульсивно выпила успокоительного, чтобы успокоиться, и не рассчитала дозировку. И да, это привело к летальному исходу, хотя она абсолютно не собиралась заканчивать свою жизнь, но вот так сложились обстоятельства. И она просто оказалась в моменте одна, потеряв парня, с которым встречалась, и без контакта с мамой, потому что мама не принимала ее выбор.

Анастасия Климченко резюмировала, что экзамены – это мощнейший рычаг стресса, который активизирует все болевые точки у ребенка.