Психолог Абравитова: возраст не стоит воспринимать как непреодолимый барьер

Люди смогут продлить жизнь, если перестанут воспринимать возраст как непреодолимый барьер. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. По ее словам, самочувствие человека во многом определяется его мировоззрением, поэтому важно перестать относиться к возрасту как к чему-то пугающему. Иначе можно столкнуться с чувством угасания, которое отражается и на внешности, и на поведении. Вместо этого психолог советует продолжать вести активный образ жизни, а также следить за питанием. "Если человеку интересно жить, он, как правило, живет дольше и сохраняет многие свои функции, в том числе когнитивные. Обратите внимание на профессоров, артистов и других людей, чья деятельность постоянно связана с активной умственной нагрузкой и интересными задачами: они, как правило, сохраняют высокую мотивацию к жизни", — сказала Абравитова. Врач-гериатр Валерий Новоселов до этого говорил, что на увеличение продолжительности жизни оказали влияние привычка людей следить за правильным питанием и чаще заниматься физической активностью. По словам специалиста, увеличение продолжительности жизни стало многофакторным явлением. На долголетие повлияли изменения в рационе людей, которые начали понимать основы здорового питания, а также доступность медицины.