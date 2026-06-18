Психолог объяснил, как онлайн-игры влияют на отношение к жизни

Онлайн-игры несут опасность для детской и подростковой психики, так как обесценивают понятие жизни. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил психолог Андрей Зберовский.

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Он пояснил, что видеоигры дают людям искаженное представление о реальности и ощущение своего могущества. И хотя это позволяет почувствовать себя творцом, к обычной жизни не имеет никакого отношения.

По словам психолога, нередко молодые люди уходят в онлайн-игры, разочаровавшись в социальных сетях. Это происходит потому, что соцсети превратились в инструмент маркетинга. Демонстрация роскоши и успеха заставляет их чувствовать себя некомфортно и даже приводит к депрессивному состоянию.

«Молодые поколения, которые хорошо понимают, что это картинка, глянцевая обманка, разочаровываются в соцсетях. Они не хотят, чтобы им навязывали чужие шаблоны жизни, чувствовать себя хуже по сравнению с успешными блогерами-миллионниками», – сказал специалист.

Чтобы ребенок не уходил с головой в иллюзорный мир, важно найти интересные занятия и в реальной жизни, добавил Зберовский. Это может быть спорт или творчество.

Также важно, чтобы дети проводили больше времени с родителями, подчеркнул он. Они могут вместе гулять, ходить на рыбалку, смотреть сериал, ездить на дачу.

Психолог отметил, что запрещать ребенку видеоигры или ограничивать их, как правило, бессмысленно. Если родители не проводят с ним время, то он воспитывается людьми из соцсетей или с улицы, что приводит к потере управляемости. Поэтому важно больше общаться.

Ранее директор по развитию игровой платформы Александр Язовский рассказал, что подросткам стало интереснее общаться в онлайн-играх, а не в соцсетях, которые утратили актуальность из-за бесконечной рекламы. Для них такие видеоигры являются площадкой, которая дает возможность проявить себя и объединиться с другими людьми.