Короткие видео ломают мозг: как побороть зависимость детей от гаджетов

Россиянам рассказали, как гаджеты "крадут" речь маленького ребенка и что поможет исправить ситуацию.
Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова в беседе с "Радио 1" объяснила: гаджеты не всегда вызывают задержку речи у маленьких детей, но могут усиливать риски, особенно если заменяют живое общение.
На что обратить внимание родителям:
- нет лепета в 9–12 месяцев;
- нет отдельных слов к 16 месяцам;
- нет простых фраз к 2 годам;
- словарный запас очень ограничен;
- ребёнок теряет уже освоенные навыки;
- плохо понимает обращённую речь.
Как отметила еще один специалист НИКИ детства, врач-невролог Ирина Ристич, в первые три года мозг ребенка активно развивается благодаря сенсорному контакту с миром вокруг: малышу важно трогать разные предметы, пробовать их на вкус, крутить в руках и слышать разнообразные звуки. Именно такой опыт помогает формироваться нейронным связям, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По словам Ивановой, просто убрать экран – часто недостаточно. При тиках, регрессе речи и серьёзных трудностях общения нужна оценка специалиста. Особенно вреден для детей короткий, фрагментированный контент, "ломающий" мозг. Он перегружает внимание, мешает концентрации, памяти и мышлению.
Если ребёнок уже привык к гаджетам, лучше не просто запрещать, а давать замену:
- малышам – игры, чтение, творчество, прогулки;
- школьникам – спорт, кружки, настолки, семейные занятия.
Важно ввести понятные правила: меньше экранов перед сном, безэкранные зоны дома. И главный лайфхак – личный пример родителей.