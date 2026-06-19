Короткие видео ломают мозг: как побороть зависимость детей от гаджетов

Россиянам рассказали, как гаджеты "крадут" речь маленького ребенка и что поможет исправить ситуацию.

Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова в беседе с "Радио 1" объяснила: гаджеты не всегда вызывают задержку речи у маленьких детей, но могут усиливать риски, особенно если заменяют живое общение.

На что обратить внимание родителям:

нет лепета в 9–12 месяцев;

нет отдельных слов к 16 месяцам;

нет простых фраз к 2 годам;

словарный запас очень ограничен;

ребёнок теряет уже освоенные навыки;

плохо понимает обращённую речь.

Как отметила еще один специалист НИКИ детства, врач-невролог Ирина Ристич, в первые три года мозг ребенка активно развивается благодаря сенсорному контакту с миром вокруг: малышу важно трогать разные предметы, пробовать их на вкус, крутить в руках и слышать разнообразные звуки. Именно такой опыт помогает формироваться нейронным связям, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По словам Ивановой, просто убрать экран – часто недостаточно. При тиках, регрессе речи и серьёзных трудностях общения нужна оценка специалиста. Особенно вреден для детей короткий, фрагментированный контент, "ломающий" мозг. Он перегружает внимание, мешает концентрации, памяти и мышлению.

Если ребёнок уже привык к гаджетам, лучше не просто запрещать, а давать замену:

малышам – игры, чтение, творчество, прогулки;

школьникам – спорт, кружки, настолки, семейные занятия.

Важно ввести понятные правила: меньше экранов перед сном, безэкранные зоны дома. И главный лайфхак – личный пример родителей.