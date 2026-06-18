Врач объяснил, почему летом дети растут быстрее

Летом дети растут быстрее благодаря витамину D, который активнее вырабатывается в коже в это время года. Об этом рассказал хирург-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово» на 1tv.ru.

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«Витамин D способствует увеличению количества кальция и фосфора в крови, — пояснил врач, отметив, что эти микроэлементы необходимы для роста костей».

Коновалов добавил, что витамин D также способствует выработке гормона роста, причем этот процесс наиболее активен ночью.

Он также подчеркнул, что у взрослых витамин D помогает предотвратить набор веса в ночное время, передает Первый канал.

Несмотря на всю пользу витамина D, постоянно следить за его количеством с помощью анализов необязательно. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не сдавать анализ крови на витамин D без медицинских показаний. По словам Мясникова, проходить такое исследование следует только при наличии симптомов, которые могут указывать на дефицит витамина. Он также отметил, что не стоит придавать этому анализу чрезмерное значение.