Родителей призвали больше рассказывать детям о нормах уголовного права

Родителям нужно уделять общению с несовершеннолетними детьми больше времени и рассказывать им о нормах уголовного права, чтобы дети понимали, что содействие и участие в криминальной и террористической деятельности влечет за собой серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности, такое мнение высказала ТАСС официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

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В июле в Челябинской области 16-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконных услугах связи, которые использовались криминалом для мошенничества и распространения ложных угроз.

«Изучение ситуаций, когда тот или иной подросток втягивается криминалом и украинскими спецслужбами в противоправную деятельность, показывает, что чаще всего злоумышленники приискивают в мессенджерах детей с заниженной самооценкой и нерешенными личными проблемами», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, для решения проблемы родителям несовершеннолетних детей нужно дружески общаться с детьми на регулярной основе. При этом надо выяснять настроение ребенка и его заботы, оказывать психологическую помощь и поддержку. Она добавила, что подросткам также стоит объяснять нормы уголовного права.

В частности, что с 1 сентября 2025 года передача или продажа аккаунтов и sim-карт посторонним лицам влечет за собой серьезные последствия — от административных штрафов до уголовной ответственности. Запрещается не только продажа, но и безвозмездная передача регистрационных данных от интернет-аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и игровых сервисах, а также передача sim-карт лицам, которые не являются их законными владельцами.

Со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Челябинской области 11 июня ТАСС сообщал, что сотрудники следственного управления СК России по региону по материалам УФСБ возбудили в отношении несовершеннолетнего жителя города Карталы уголовное дело о незаконных услугах сотовой связи в составе организованной группы. Изъяты оборудование и 500 sim-карт.