Стало известно, сколько россияне потратят на детский отдых летом 2026 года

Большинство опрошенных россиян готовы потратить до 100 тыс. рублей на отдых и занятость ребенка летом. К таким выводам пришли аналитики группы "Ренессанс страхование" по результатам опроса (есть у ТАСС).

© РИА Новости

«Респондентам также предлагалось назвать сумму, которую они готовы выделить на отдых и занятость одного ребенка в течение лета. Три четверти опрошенных назвали расходы в пределах 100 тыс. рублей, каждый седьмой готов потратить 100-200 тыс. рублей, 6% — 200-300 тыс. рублей, а свыше 300 тыс. рублей на эти цели смогут потратить только 4% участников опроса», — указано в материалах исследования.

Также, по данным опроса, свыше четверти (27%) родителей проведут все лето рядом со своими детьми, 43% расстанутся с ними на пару недель, 12% — примерно на один месяц, а еще 14% проведут раздельно от полутора до двух месяцев.

На лето 2026 года россияне рассматривают различные виды досуга для своих детей. Среди самых популярных — совместные поездки по России или пребывание дома (по 18%), 17% планируют отправить ребенка к ближайшим родственникам, столько же — на спортивные сборы и оздоровительные программы в санаториях, а 16% запишут его на образовательные курсы или в летнюю школу. Еще 16% отправятся с детьми в совместную поездку по России, за границу или на дачу.

Лагерь в качестве одного из вариантов летнего досуга детей рассматривают свыше половины (55%) родителей, однако лишь 19% уже купили путевки. Среди распространенных форматов самым популярным оказался спортивный лагерь — 24% респондентов назвали его наиболее интересным для своего ребенка. В топ-5 привлекательных для россиян форматов также вошли загородный лагерь (23%), лагерь с ИТ-уклоном (17%), языковой (15%) и обычный городской лагерь дневного пребывания (11%). Выбирая место отдыха для своего ребенка, родители обращают внимание на ряд важных факторов, в первую очередь — это возможность отправиться в лагерь вместе со знакомыми детьми и наличие интересной программы занятий (по 27%), общая репутация заведения (26%), а также комфорт проживания и качество медицинского сопровождения (по 25%).

Опрос проведен в июне 2026 года методом онлайн-анкетирования среди 1232 родителей с несовершеннолетними детьми.