Как выбрать первые ювелирные украшения для ребенка

Первые ювелирные украшения для ребенка следует выбирать с особой внимательностью, поскольку детская кожа крайне чувствительна, а активный образ жизни малыша может сделать изделия травмоопасными. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт SOKOLOV Елена Ракутина.

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Специалист предупредила, что при выборе первого украшения для ребенка важен как внешний вид изделия, так и его удобство и безопасность.

«Красота важна, но она не должна идти в ущерб удобству. Ребенок не станет специально следить за сохранностью изделия, поэтому украшение должно быть максимально практичным и устойчивым к активному использованию», — подчеркнула она.

По словам эксперта, немаловажную роль при выборе ювелирного изделия для малыша должен играть материал. Самыми подходящими будут золото высокой пробы или качественное серебро, поскольку они не раздражают кожу. При этом рекомендуется отказаться от украшений из низкопробных сплавов и бижутерии. В противном случае ребенок может столкнуться с аллергическими реакциями.

Специалист также посоветовала обращать внимание на крепления и застежки украшения. Они должны быть надежными и без острых деталей. Не менее важную роль также играет форма. Для самых маленьких стоит выбирать компактные серьги без декоративных элементов, длинных подвесок и массивных вставок. Детям старшего возраста можно подарить пусеты на винтовом креплении или серьги с английским замком.

Помимо этого, по словам Ракутиной, при подборе цепочки нужно обращать внимание на рост и возраст ребенка, поскольку чрезмерно длинное украшение способно зацепиться за одежду, игрушки и другие вещи. Браслеты стоит выбирать легкие, без массивных деталей и с прочным замком, а от покупки колец следует вовсе отказаться.