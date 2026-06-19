Психолог сравнила с «красной тряпкой» запрет соцсетей для детей

Возрастные ограничения на использование социальных сетей детьми имеют физиологическое обоснование, однако полностью решить проблему с помощью запретов не получится. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказала психолог Надежда Резенова.

По ее словам, подростковый возраст связан с активным развитием мозга и эмоциональной сферы. Информация из соцсетей может сказаться на поведении подростка.

«Это тот возраст, когда гормоны шалят, когда критичность еще не совсем адекватна. Мозг продолжает формироваться, а участки, которые отвечают за поведение человека, окончательно развиваются примерно к 25 годам. Поэтому возраст 14-16 лет вполне обоснован с точки зрения физиологии», - сказала Резенова.

Вместе с тем специалист отметила, что подростки нередко воспринимают ограничения доступа к интернету как дополнительный стимул к нарушению правил.

«Когда мы ставим запреты, для подростков это как красная тряпка. Они будут искать варианты, как туда зайти, как нарушить запрет. В моей практике дети находят способы обходить ограничения, даже если родители устанавливают пароли и другие меры защиты», - рассказала психолог.

По мнению Резеновой, ключевую роль в вопросе безопасности детей в интернете играют доверительные отношения в семье. Психолог также выступила за постепенное знакомство детей с цифровой средой и обучение правилам безопасного поведения в интернете.

По ее словам, родителям стоит заранее обсуждать с ребенком правила пользования интернетом, объяснять, какую информацию нельзя публиковать в открытом доступе, а также создавать условия, при которых ребенок сможет обратиться за помощью в случае возникновения проблем в Сети.

В ряде европейских стран власти обсуждают введение возрастных ограничений для пользователей социальных сетей. Среди сторонников ужесточения правил выступают Франция, Дания, Греция и Испания. Инициативы направлены на усиление защиты несовершеннолетних в цифровой среде и ограничение доступа детей к платформам без согласия родителей.

В России с начала 2026 года с инициативами по запрету соцсетей для детей младше 14 лет выступили депутат Андрей Свинцов и член Общественной палаты Евгений Машаров. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, напротив, заявил, что фракция «Единая Россия» не поддерживает идею законодательного запрета. По его словам, регулирование доступа детей к социальным сетям должно оставаться сферой ответственности семьи, а не государства.