Педагог констатировал нехватку творческих предметов в школах

Уроки музыки и МХК часто заменяют другими дисциплинами.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал учитель Никита Никифоров.

«Есть недооценка творческих предметов в школе. Я работал уже в трёх школах, и эти уроки часто заменяли другими предметами, потому что иногда нет учителя-предметника. Этот предмет вёл абсолютно каждый преподаватель, кому нужна какая-то нагрузка. МХК и музыку заменяли на русский язык и математику, на те предметы, которые сдают на выпускных экзаменах. Я бы отнёс эти предметы и к воспитательной функции, нужно уметь слушать и выражать свои мысли, а сейчас далеко не все дети умеют это делать. На уроках мы анализируем, развиваем воображение при прослушивании музыкального произведения, это всё нужно детям».

Ранее Сергей Кравцов указал на неспособность новых технологий заменить учителя. Преподаватель на уроках в школе будет всегда. При этом иллюстративный материал может меняться.