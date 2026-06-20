Развивающие приложения проигрывают книжке: мнение медицинского логопеда

В России проходит неделя профилактики зависимости от гаджетов, в рамках которой специалисты обращают внимание на критическую проблему: цифровой мир вытесняет живое общение, которое является ключевым инструментом для развития речи и социальных навыков у детей. Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова объяснила, что главная опасность гаджетов для малышей до трех лет кроется не в «синем свете», а в подмене сложного биологического процесса формирования нейронных связей.

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По словам эксперта, первые три года жизни — это сенситивный период, когда мозг ребенка обладает высокой нейропластичностью. Развитие речи происходит исключительно в процессе живого общения со взрослыми, через взаимный обмен сигналами (взгляд, жест, лепет). Именно эта обратная связь («я сказал — мне ответили») запускает в мозге механизмы обучения.

Экран же является односторонним каналом: ребенок слышит речь, но не учится вступать в диалог. Исследования подтверждают прямую связь между увеличением экранного времени и задержкой экспрессивной речи.

Для детей постарше — дошкольников и младших школьников — негативное влияние гаджетов смещается в сторону эмоционального интеллекта. В этом возрасте ребенок учится понимать невербальные сигналы: интонацию, мимику, жесты и эмоциональную реакцию собеседника.

«Эти элементы помогают осваивать прагматическую сторону языка — умение вести диалог, понимать подтекст, адаптировать речь к ситуации. Цифровое взаимодействие, в отличие от живого, всегда ограничивает количество двусторонних речевых обменов», — подчеркнула Иванова в интервью «Радио 1».

Логопед отмечает важность разделения «пассивного просмотра» и «совместного использования» устройств. Образовательный контент при активном участии родителей оказывает более благоприятное влияние, чем простое потребление видео. Однако даже самые лучшие развивающие приложения проигрывают обычному чтению книги, которое предполагает живой контакт и обсуждение.

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