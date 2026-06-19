Дорога без слез: чем занять ребенка в пути

Дорога с детьми может быть настоящим приключением, но иногда это приключение хочется сделать чуть более спокойным и приятным. Если вы собираетесь в долгую дорогу и хотите, чтобы чадо не заскучало и вы все могли насладиться поездкой, наши эксперты посоветовали несколько проверенных идей, которые помогут скоротать время без телефона и планшета.

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«Знаете, какой вопрос мне задают каждое лето? „Едем двенадцать часов до бабушки — ребенок через час начнет ныть „мы приехали?“, что делать?“ И я каждый раз думаю: мы готовимся к дороге как к стихийному бедствию. Заряжаем планшет, скачиваем мультики — то есть заранее сдаемся. А ведь скука в дороге не беда, а грядка под паром: на ней растет то самое воображение, по которому потом тоскуют взрослые, разучившиеся скучать», — рассказывает педагог-психолог, автор развивающих книг для детей Шамиль Ахмадуллин.

По его словам, главная задача родителей в дороге — не развлечь ребенка, а дать ему материал, из которого он займет себя сам.

«Развлеченный — потребитель: проглотил и через двадцать минут просит еще. А занявший себя сам вдруг открывает, что он сам себе источник интересного. И это открытие дороже любого планшета», — объясняет Шамиль.

Дети 0-2 года

В этом возрасте для детей важны безопасность, комфорт и разнообразие. До полугода малыш большую времени в дороге может спать. А для деток постарше главное — менять занятия каждые 15-20 минут. Чтобы малыш не заскучал, чередуйте разные виды активности. Начните с мягких кубиков, мячиков. Помогут отвлечься и книжки с яркими картинками и разными текстурами: картонные, из ткани с «шуршалками» и пищалками. Не забывайте игрушки для развития мелкой моторики: сортеры, пирамидки. Придумывайте игры с предметами, которые есть по рукой: спрячьте игрушку под пледом и предложите ее найти. Песенки и стишки с движениями тоже помогут развлечься в дороге.

Дети 2-4 года

Никакого героизма: малыш физически не может сидеть смирно. Тут должна быть стратегия не «занять надолго», а «менять часто».

«Окно — телевизор без подзарядки: „Смотри, корова! А грузовик какого цвета?“ Заверните мелкие игрушки по отдельности и выдавайте по одной — разворачивание само по себе занятие», — советует Шамиль.

Добавьте пальчиковые игры, песенки. И почаще останавливайтесь, даже если ребенок не хочет: десять минут беготни на заправке окупаются часом покоя.

Дети 5-7 лет

Возраст «а давай играть» — и играть уже можно словами, без реквизита.

«„Я вижу что-то зеленое“ — угадай предмет. „Что пропало“ — выложили пять вещей, одну убрали: чистая тренировка памяти, а ребенок думает, что просто играет. И пусть думает — как только игра становится „упражнением“, вся радость улетучивается», — обращает внимание Шамиль Ахмадуллин.

Дети 8-10 лет

Тут золото — желание быть не игроком, а главным. Сделайте ребенка штурманом: дайте карту, поручите следить, сколько осталось. «Мы приехали?» превращается в «Через сорок километров поворот, я проверил». Шамиль:

«А еще „контакт“, „данетки“, дневник путешественника. И — дайте ему просто смотреть в окно. Не кидайтесь спасать: это не вы плохо подготовились, это он работает».

Не забывайте, что дорога — лучшее место вернуться к чтению. Бумажная книга по возрасту, а если укачивает — аудиокнига.

«Слушая, ребенок рисует картинку сам, в своей голове, и это та же работа воображения, что и в хорошей скуке, только с опорой. Загляните перед поездкой в библиотеку или книжный — выбирайте вместе, пусть берет то, что зацепило его, а не вас», — советует автор детских книг.

Игры с детьми в дороге

Если все вышеперечисленные методы перепробованы, а дорога все не заканчивается и спать дети все еще не собираются. Когда на каждого есть только по 30 квадратных сантиметров и надо всех развлечь так, чтобы без потерь нервов и энергии. Когда интернет отсутствует, кукурузные палочки съедены, но рот детей продолжает хотеть говорить... Как еще можно спасти положение?

«Продолжать говорить. Но не для того, чтобы угомонить, не для того, чтобы не волновать соседей, а на пользу развития. Когда мы делаем любые действия на цель развития детей, а не для того, чтобы чего-то избежать, то и результат и сам процесс проходит в удовольствие. Говорите с пользой, и тогда не придется мотивировать и локализовать капризы», — советует эксперт по раннему развитию детей, нейропсихолог, автор книг Юлия Бударова.

Вот несколько игр, в которые эксперт предлагает поиграть в дороге:

Игры-говорилки

1. На что похожи двигающиеся объекты

Например, машина на божью коровку или черепаху, если медленно едет. На светофоре у впереди стоящей машины зеркала как уши. Работающий дворник на заднем стекле похож на метелку и т.д.

На что похожи дом, забор, облако, обувь?

2. Фантастическое окончание сказки или события

Например, в трипятнадцатом царстве, в тридвадцатом государстве жил был Пупундрик...

Если бы лиса не съела колобка, то что было бы дальше?

Если бы медведь не сломал теремок, то что бы было?

3. Удивительные превращения

Если бы кошка умела летать, то что было бы?

Если бы бабушка, мама, папа, брат были бы мебелью, то какой?

«Эти игры развивают внимание, фантазию, связную речь, абстрактное мышление, умение принимать самостоятельные решения, слушать и слышать собеседника, анализировать и сравнивать объекты. А также они создают классные отношения между детьми и родителями», — заключает Юлия.

Что делать, если ребенок заскучал или раскапризничался

Капризы в дороге — это нормально. Они обычно связаны с дискомфортом и усталостью. Главное, что может сделать родитель — не паниковать и понимать, что это естественная реакция.

«Если ребенок капризничает, проверьте, не голоден ли он, не хочет ли спать, не устал ли. В поезде, например, можно просто отпустить его побегать по вагону — это быстро снимает напряжение и скуку. В машине или самолете помогут отвлечься книга, совместное рисование или игра в слова», — советует семейный психолог, основатель семейного психологического центра Ольга Иванова.

Как себя вести родителю

Родителю важно не нервничать самому. Спокойный родитель — лучшая опора для ребенка в поездке. Берите в дорогу то, что нравится вам самим — если вам интересны задачки, возьмите задачки; если любите читать, возьмите книгу. Ольга:

«Ваше удовольствие передается ребенку. Не пытайтесь развлекать его каждую секунду. Иногда достаточно дать ему возможность двигаться (в поезде) или порисовать (в машине и самолете). И помните: капризы — это не катастрофа, а часть дороги. Главное — сохранять спокойствие и помнить, что это временно».

Без волшебных таблеток

И помните — гарантии, что поездка обойдется без единого «ну когда уже», никто не даст, ее вообще не существует.