Шесть случаев, когда ребенку показан наркоз при лечении зубов

Страх перед стоматологом — явление частое и вполне естественное для детей. Однако откладывать лечение кариеса или других проблем нельзя. Современная детская стоматология предлагает два основных метода лечения «во сне»: седацию и наркоз (общую анестезию). «Вечерняя Москва» узнала у хирурга-стоматолога, имплантолога, пародонтолога Романа Вольберга, в чем заключается разница между этими методами и когда их целесообразно применять.

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Виды анестезии

По его словам, в стоматологии выделяют два принципиально разных подхода к обезболиванию:

Местная анестезия: обезболивание конкретного участка вокруг больного зуба с помощью инъекции.

Общая анестезия (наркоз): это состояние полного медикаментозного сна, которое достигается введением специальных препаратов врачом-анестезиологом.

Чем отличается наркоз от седации

Также специалист объяснил, в чем заключается разница между наркозом и седацией:

Наркоз (общая анестезия) — это глубокое угнетение центральной нервной системы. Он характеризуется тремя эффектами: угнетением сознания, когда пациент глубоко спит, рефлексов и жизненно важных функций, включая дыхание. При наркозе за пациента дышит аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а дыхательные пути защищены специальной трубкой. Врач контролирует абсолютно все показатели, такие как давление, пульс, насыщение кислородом, активность мозга, — говорит он.

Седация — это более легкий вид анестезиологического пособия. Она не отключает дыхательный и кашлевой рефлексы, сердечную деятельность и не требует поддержки дыхания аппаратом, объяснил врач.

Седация лишь погружает в расслабленное состояние, притупляет сознание и некоторые реакции организма, например, рвотный рефлекс, но пациент сохраняет способность самостоятельно дышать и реагировать на команды врача, — пояснил Вольберг.

Когда лечение ребенка во сне оправдано

Стоматолог отметил, что решение о применении наркоза или седации всегда принимает врач исходя из клинической картины и состояния ребенка. К показаниям относятся:

Психоэмоциональные факторы, например, непреодолимый страх лечения зубов (дентофобия). Если ребенок панически боится лечения, плачет, вырывается, дергается. Такое поведение мешает врачу работать качественно, повышает риск травмы и формирует пожизненный страх перед стоматологами.

Возраст до трех-четырех лет. Малыши еще не способны понять уговоры и следовать инструкциям врача.

Большой объем работы, когда нужно вылечить сразу много зубов (5, 10, 15), провести сложное удаление или хирургическую операцию. Гораздо безопаснее и гуманнее провести одну длительную процедуру под наркозом, чем мучить ребенка многократными визитами по два часа, вызывая повторный стресс после каждого лечения.

Наличие сопутствующих патологий, например, психоневрологические заболевания, такие как аутизм, синдром Дауна, эпилепсия, ДЦП, при которых установить контакт с ребенком невозможно.

Выраженный рвотный рефлекс, когда любое прикосновение к небу или задним зубам вызывает неконтролируемую реакцию.

Аллергия на местные анестетики, если местную анестезию применять нельзя, а лечение болезненное.

Стоит отметить, что глубокая внутривенная седация (например, препаратами пропофол или дексмедетомидин) чаще применяется к подросткам старше 12–14 лет. У них уже полностью сформирована ферментная система печени, которая метаболизирует лекарства, что делает действие препарата предсказуемым. У маленьких детей метаболизм работает иначе, поэтому для них основным методом является именно ингаляционный наркоз, который считается более контролируемым и безопасным, — сказал он.

Собеседник издания добавил, что на сегодняшний день наркоз и седация в стоматологии — это хорошо изученные, безопасные и предсказуемые методы. Они позволяют повысить качество лечения, выполнить больший объем работ за один раз и избавить ребенка от психологической травмы.

Однако это серьезные медицинские процедуры, которые должны применяться строго по показаниям, а не просто потому, что ребенок капризничает. Ключевыми факторами успеха являются опытная команда врачей и современное оборудование для мониторинга жизненных показателей, — добавил Вольберг.

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