Безопасно и предсказуемо: шесть случаев, когда ребенку показан наркоз при лечении зубов
Страх перед стоматологом — явление частое и вполне естественное для детей. Однако откладывать лечение кариеса или других проблем нельзя. Современная детская стоматология предлагает два основных метода лечения «во сне»: седацию и наркоз (общую анестезию). «Вечерняя Москва» узнала у хирурга-стоматолога, имплантолога, пародонтолога Романа Вольберга, в чем заключается разница между этими методами и когда их целесообразно применять.
Виды анестезии
По его словам, в стоматологии выделяют два принципиально разных подхода к обезболиванию:
- Местная анестезия: обезболивание конкретного участка вокруг больного зуба с помощью инъекции.
- Общая анестезия (наркоз): это состояние полного медикаментозного сна, которое достигается введением специальных препаратов врачом-анестезиологом.
Чем отличается наркоз от седации
Также специалист объяснил, в чем заключается разница между наркозом и седацией:
Наркоз (общая анестезия) — это глубокое угнетение центральной нервной системы. Он характеризуется тремя эффектами: угнетением сознания, когда пациент глубоко спит, рефлексов и жизненно важных функций, включая дыхание. При наркозе за пациента дышит аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а дыхательные пути защищены специальной трубкой. Врач контролирует абсолютно все показатели, такие как давление, пульс, насыщение кислородом, активность мозга, — говорит он.
Седация — это более легкий вид анестезиологического пособия. Она не отключает дыхательный и кашлевой рефлексы, сердечную деятельность и не требует поддержки дыхания аппаратом, объяснил врач.
Седация лишь погружает в расслабленное состояние, притупляет сознание и некоторые реакции организма, например, рвотный рефлекс, но пациент сохраняет способность самостоятельно дышать и реагировать на команды врача, — пояснил Вольберг.
Когда лечение ребенка во сне оправдано
Стоматолог отметил, что решение о применении наркоза или седации всегда принимает врач исходя из клинической картины и состояния ребенка. К показаниям относятся:
- Психоэмоциональные факторы, например, непреодолимый страх лечения зубов (дентофобия). Если ребенок панически боится лечения, плачет, вырывается, дергается. Такое поведение мешает врачу работать качественно, повышает риск травмы и формирует пожизненный страх перед стоматологами.
- Возраст до трех-четырех лет. Малыши еще не способны понять уговоры и следовать инструкциям врача.
- Большой объем работы, когда нужно вылечить сразу много зубов (5, 10, 15), провести сложное удаление или хирургическую операцию. Гораздо безопаснее и гуманнее провести одну длительную процедуру под наркозом, чем мучить ребенка многократными визитами по два часа, вызывая повторный стресс после каждого лечения.
- Наличие сопутствующих патологий, например, психоневрологические заболевания, такие как аутизм, синдром Дауна, эпилепсия, ДЦП, при которых установить контакт с ребенком невозможно.
- Выраженный рвотный рефлекс, когда любое прикосновение к небу или задним зубам вызывает неконтролируемую реакцию.
- Аллергия на местные анестетики, если местную анестезию применять нельзя, а лечение болезненное.
Стоит отметить, что глубокая внутривенная седация (например, препаратами пропофол или дексмедетомидин) чаще применяется к подросткам старше 12–14 лет. У них уже полностью сформирована ферментная система печени, которая метаболизирует лекарства, что делает действие препарата предсказуемым. У маленьких детей метаболизм работает иначе, поэтому для них основным методом является именно ингаляционный наркоз, который считается более контролируемым и безопасным, — сказал он.
Собеседник издания добавил, что на сегодняшний день наркоз и седация в стоматологии — это хорошо изученные, безопасные и предсказуемые методы. Они позволяют повысить качество лечения, выполнить больший объем работ за один раз и избавить ребенка от психологической травмы.
Однако это серьезные медицинские процедуры, которые должны применяться строго по показаниям, а не просто потому, что ребенок капризничает. Ключевыми факторами успеха являются опытная команда врачей и современное оборудование для мониторинга жизненных показателей, — добавил Вольберг.
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