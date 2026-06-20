В Сети школьники жалуются на неточности в бланках ЕГЭ: по литературе — в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике — обнаружились опечатки в числах, по русскому — выявились опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособрнадзоре опровергли. В ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании.

Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица:

«Она открыла КИМ и поняла, что в четвертом задании — на ударение — у нее есть опечатка. В конце слова «позвала» стоят две буквы «а», то есть получалось «позвалаа», — Татьяна Федотова, преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку. Что в этой ситуации делать, вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и последняя выделенная буква является верной. Но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена мы сразу направили обращение в приемную ФИПИ. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания».

Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 Марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и в принципе подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были.

Такие задания действительно способны поставить в ступор, констатирует репетитор по английскому языку Даниил:

«Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика — уровня C1-C2. Это высокий уровень, и не все сразу поняли вопрос, потому что, например, был глагол commemorate — чествовать. Проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое Смута, это очень специфический исторический термин, и он не изучается в рамках школьного английского. Более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни может ориентироваться и использовать свой язык. В документах, в положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен владеть такими темами, как хобби, спорт, семья и праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не шел в обход правил экзамена».

Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет, опечатки в бланках заданий редко, но встречаются, и в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, рассказывает школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы:

«ЕГЭ для 11-классников придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по уровню сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но, действительно, даже не каждый взрослый человек может сказать, какова история происхождения того или иного праздника. И вообще, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему составители должны были включить задание такого типа в демонстрационные версии. Что касается «Решу ЕГЭ», когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что совершенно понятно», — Дмитрий Гущин, школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ».

В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно: это ошибки технического характера, они на выполнение заданий не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение двух рабочих дней после их получения.