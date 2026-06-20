Как проходит поступление в колледж в 2026 году

Прием документов для поступления в колледж в России ежегодно начинается не позднее 20 июня. Чтобы попасть на бюджетные места, нужно заранее узнать, какие особенности есть у приемной кампании, какой пакет документов необходим абитуриенту и чего ждать на вступительных экзаменах при их наличии. Подробнее о том, как поступить в колледж в 2026 году, — в материале «Ленты.ру».

Как выбрать колледж для поступления

Определитесь с направлением

При выборе колледжа в первую очередь нужно отталкиваться от того, какие сферы интересны и кем хочется работать в будущем. Конкретизируйте свою цель, представьте, чем будете заниматься через 10 лет и будет ли вас это устраивать.

Изучите колледжи: проверьте наличие лицензии и аккредитации

«Колледжи бывают государственные и негосударственные. Чтобы грамотно поступить в колледж, обязательно изучите документы на его сайте — обратите внимание, в том числе на наличие аккредитации и лицензии», — рекомендует преподаватель математики, замдиректора Университетской гимназии МГУ Дарья Дейген.

По словам эксперта, для работы по программам среднего профессионального образования и выдачи дипломов у колледжа обязательно должны быть аккредитация и лицензия. Кроме того, прежде чем подать заявление о приеме в колледж, полезно узнать, проводятся ли там мероприятия по трудоустройству студентов и выпускников, а также есть ли договоры о сотрудничестве с компаниями или государственными учреждениями.

Изучите программу «Профессионалитет»

Подобрать образовательное учреждение можно и из списка Минпросвещения, в рамках которого колледжи и техникумы проводят обучение под запросы конкретных работодателей и обучают студентов наиболее актуальным и востребованным на рынке труда специальностям. Колледжи — участники «Профессионалитета» набирают студентов в 86 регионах России. Среди отраслей, для которых обучают специалистов в рамках проекта, — IT, атомная отрасль, металлургия, горнодобывающая промышленность и другие.

С 1 сентября 2026 году профессионалитет станет официальной и закрепленной формой обучения.

Узнайте про бюджетные места или стоимость платного обучения

Перед тем как подать заявление о приеме в колледж, важно выяснить наличие бюджетных и платных мест, а также их количество. Если абитуриент планирует поступать в колледж не на бюджет, а выбирает платное направление, стоит обратить внимание на то, зафиксирована ли стоимость обучения за год.

Фото: РИА Новости

По словам Дарьи Дейген, если это не прописано в условиях, которые регламентируют обучение в колледже, на следующий год стоимость может вырасти.

«Если же абитуриент хочет подать заявление и поступить в колледж в другом городе, ему важно обратить внимание на наличие общежития и условия предоставления места в нем», — Дарья Дейген, преподаватель математики.

Подайте документы в срок

Как рассказал «Ленте.ру» председатель попечительского совета Московского городского открытого колледжа и ректор Московского института психоанализа Лев Сурат, прием документов в колледж на бюджет и платную основу начинается не позднее 20 июня.

Иногда о начале приемной кампании колледжи могут объявить и раньше. В любом случае все данные о приеме в колледж должны быть размещены на его официальном сайте. Чтобы поступить в колледж, понадобится стандартный пакет документов.

Какие документы нужны для поступления в колледж

Если будущий студент рассматривает несколько вариантов колледжей для поступления, в приемную комиссию он может предоставить копии документов, а потом принести оригиналы, когда будут опубликованы списки для зачисления. Или можно сразу отдать оригинальные документы, если вариант для поступления только один.

Важно: абитуриенту требуется подавать согласие на зачисление — документ о том, что он готов поступить в конкретный колледж на конкретную специальность.

Список документов для поступления в колледж:

согласие на зачисление;

заявление о приеме в колледж;

паспорт или его копию;

аттестат или его копию вместе с вкладышем с оценками;

четыре цветные матовые фотографии 3х4 для студенческого билета, зачетной книжки, личного дела и читательского билета;

медицинскую справку по форме 086/у.

Иногда от абитуриентов требуют также полис обязательного медицинского страхования, ИНН и копию паспорта одного из родителей, если абитуриент поступает на платное отделение, отметил Лев Сурат. Могут попросить справку от психолога и нарколога по месту жительства, если абитуриент поступает на специальность, связанную с вождением.

Кроме того, можно предоставить в приемную комиссию и дополнительные документы, например, подтверждение льгот и индивидуальных достижений или договор о целевом обучении.

Как проходит поступление в колледж

Абитуриентам обычно не приходится беспокоиться о вступительных экзаменах — зачисление проходит по среднему баллу аттестата. Чем выше балл, тем больше шансов, что поступающий успешно пройдет отбор и получит бюджетное место.

«Чтобы поступить в колледж, результаты ОГЭ не требуются, однако сдать этот экзамен все равно придется. Без него школьнику не выдадут аттестат, а сами результаты ОГЭ могут повлиять на оценки — это важно при поступлении по среднему баллу аттестата», — Лев Сурат, ректор Московского института психоанализа.

Эксперт отметил, что минимальные баллы ОГЭ, которые нужно набрать, чтобы сдать экзамен, можно посмотреть на сайте Рособрнадзора.

Фото: ТАСС

Обычно поступление в колледж на бюджет и платное отделение проходит в два или три этапа:

первый этап — подача документов в колледж; второй этап — вступительные экзамены, если они есть; третий этап — ожидание результатов.

Подача документов

Подавать документы можно как лично, так и онлайн — личное присутствие не дает никакого преимущества при поступлении.

Есть 4 варианта подачи документов:

через портал госуслуг;

через сайт или электронную почту колледжа;

лично в приемную комиссию;

отправить на адрес колледжа почтой, заказным письмом.

«В одном колледже можно подавать документы также сразу на несколько направлений, но конкретное число зависит от ссуза», — пояснила Дарья Дейген.

Прием документов в колледж начнется не позднее 20 июня, а закончится 10 августа для направлений с вступительными испытаниями и 15 августа для тех, кто поступает, не сдавая таких экзаменов

Вступительные экзамены

Данные о вступительных экзаменах должны быть размещены на сайте колледжа. Обычно их назначают для творческих профессий: например, будущие дизайнеры должны предоставить рисунки, журналисты — написать сочинение, актеры — продекламировать стихи и отрывок из любимой прозы.

Ожидание итогов

Итоги приемной кампании (включая данные о сданных вступительных экзаменах и результатах поступления) можно ожидать после 15 августа.

Следить за рейтинговыми списками и итогами можно на сайте выбранного колледжа или на портале госуслуг.

Зачем поступать в колледж в 2026 году

После окончания 9-го класса перед учениками школ встает вопрос, остаться ли в 10-11-м классах или же поступить в колледж. Поступить в учреждение среднего профессионального образования можно также и после 11 класса и даже во взрослом возрасте.

«Один из плюсов при выборе обучения в колледже — у поступивших уже через три-четыре года (а при поступлении после 11-го класса через два-три года) появляется специализация. Выпускник колледжа имеет право на трудоустройство с определенным набором компетенций», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, декан факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина.

По словам Хариной, уровень заработка выпускников колледжей зависит от профессии. Поэтому имеет смысл еще до поступления узнать все о программе обучения, возможностях трудоустройства и уровне дохода молодых специалистов.

Зачастую школьники, планирующие поступать в вуз, замотивированы как можно лучше сдать ЕГЭ, потому что конкурс на одно место довольно серьезный и зависит от экзаменов. В то же время на бюджетное место в колледже претендуют существенно меньше человек, а результаты ОГЭ, как правило, не отражаются на конкурсе — зачисление проходит по среднему баллу аттестата. Чем выше оценки, тем больше вероятность поступить на бюджет.

Фото: РИА Новости

«Правда, у тех, кто делает выбор в пользу поступления в вуз, есть серьезное преимущество — после обучения зарплаты существенно выше», — заключила Ольга Харина.

К тому же, часто бывает так, что на руководящие должности назначают только людей с высшим образованием, в некоторых организациях это правило внутреннего устава.