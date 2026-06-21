Чем и как занять ребенка на каникулах

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru рассказала, как лучше занять ребенка на летних каникулах и стоит ли отбирать у него телефон. По ее словам, проблема обычно не в самом гаджете, а в том, что родители не предлагают взамен ничего интересного. Мозг ребенка, особенно подростка, всегда выбирает самый доступный и привлекательный источник удовольствия, поэтому простой запрет телефона редко дает результат.

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Она пояснила, что если у ребенка просто забрать телефон, оставив его в скуке или предложив самому придумать занятие, это ведет к конфликту, и детско-родительские отношения начинают разрушаться. Поэтому специалист советует не отнимать гаджет, а создавать ему конкуренцию. Для младших школьников подойдут активные игры, спорт, творческие занятия, настольные игры, прогулки, пикники и квесты. Дети, как заметила психолог, чаще запоминают не дорогие развлечения, а яркие эмоции и совместно проведенное время — например, вместе приготовленную пиццу или семейный выезд на природу.

С подростками, по ее мнению, ситуация сложнее: им важно общение со сверстниками и ощущение самостоятельности, поэтому просто заполнить время недостаточно. Хорошей альтернативой телефону могут стать волонтерские проекты, творческие студии, летние лагеря, подработка, организация мероприятий и совместные поездки. Многие подростки, как отметила Дугенцова, сами проявляют интерес к мастер-классам, в том числе организованным популярными блогерами.

Отдельно психолог призвала родителей не бояться детской скуки. Она подчеркнула, что именно в такие моменты развивается воображение и формируется способность самостоятельно находить себе занятия. По ее словам, детей нужно учить скучать — когда ребенок начинает скучать, он начинает придумывать себе занятия, и именно так рождаются творчество, инициативность и умение самостоятельно выстраивать свою жизнь.

Паника при отсутствии интернета, ложное ощущение уведомлений и другие симптомы могут свидетельствовать о зависимости человека от гаджетов. Об этом ранее рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.